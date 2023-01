A 2022-es évben mind a részvény-, mind a kötvénypiacon meglehetősen nagy eséseket láthattunk, a részvénypiaci befektetők az évtizedes emelkedés után a medvepiac szelével nézhettek szembe. Nagyon sok értékalapú befektető várta az ingyenpénz korszakának végét, ami egyben a nagy árfolyam-emelkedés korszakának is véget vetett. Az elkövetkezendő időszakban ezért kiemelkedő fontosságú lehet, hogy a részvénypiacon milyen fundamentumú szektorokba fektetnek a befektetők.

Véleményem szerint a következő időszak részvénypiaci nyertese a telekommunikációs szektor lehet, lévén klasszikus defenzív, osztalékfizető részvényeket tartalmazó ágazat. A főbb elemzőházak szerint a következő egy-két évben a telekommunikációs szektor továbbra is aktív szereplő lehet a cégfelvásárlási piacon. Itthon láthatjuk ebben a nagymértékű állami szerepvállalást, Európában azonban a piaci folyamatok is erősítik ezt a trendet. A szektor kilátásai meglehetősen stabilak, az egyik legfontosabb mutató az eladósodottság lehet, hiszen a globálisan növekvő kamatkörnyezet egyre nagyobb kamatterhet okozhat a reálgazdaság szereplőinek is, így a telekommunikációs szektoron belül is kiemelten figyelni kell erre.

A magas inflációs környezet azonban azoknál a szereplőknél, ahol nincs probléma az adósság mértékével, még segíti is az eredményességet, hiszen nagyobb mértékű áremelést tudnak a fogyasztókra terhelni, mint amekkora költségnövekedéssel néznek szembe. Ennek köszönhetően az osztalékok mértéke is növekedhet, illetve speciális osztalék kifizetésére is lehet számítani egyes szereplőknél a 2023–24-es időszakban.

A portfóliókba kifejezetten javasoljuk az Orange részvényét, amely az európai telekommunikációs szektor egyik legkisebb adósságával rendelkezik, és önmagában is attraktív, 6 százalék feletti osztalékhozamot kínál.

A hazai piacon érdekes lehet a Magyar Telekomra figyelni, elsősorban a tavaszi hónapokban esedékes visszavásárlási aukcióra, hiszen az amúgy is csökkenő közkézhányad mellé egy emelkedő visszavásárlási keret extra árfolyamnyereséget hozhat a befektetőknek.

Az amerikai piacon pedig a klasszikus AT&T tűnik a legjobb befektetésnek, azonban az eurózónánál jóval magasabb amerikai hozamkörnyezet a 6 százalék körüli osztalékhozamot a dollárban denominált piacon kevésbé mutatja attraktívnak, mint Európán belül.