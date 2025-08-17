Felhőtlen hangulat uralkodott a pesti parketten – száguldott az OTP

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 860,41 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, és 105 146,55 ponton, új történelmi csúcson a pénteki kereskedést. Az összforgalom az előző heti 92,57 milliárd forintról 55,54 milliárd forintra esett, a négy vezető részvény a Mol kivételével erősödött a héten, az emelkedést a Magyar Telekom vezette.

Fotó: Vémi Zoltán

Hétfőn és kedden minimális csökkenéssel zárt a BUX, majd szerdán ismét új csúcsot ért el. A csütörtöki minimális indexcsökkenést követően, a hét utolsó napján ismét a vevők kerekedtek felül, és mind az OTP, mind a BUX történelmi csúcson zárt pénteken.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, a gyorsjelentési szezont követő héten alacsonyabb lendülettel, de folytatódott az emelkedés a hazai részvénypiacon, amiből a Magyar Telekom vette ki leginkább a részét, míg a másik három blue chip – Mol, OTP, Richter – oldalazott.

A héten céláremelések érkeztek a Magyar Telekom és a Richter részvényeire. A távközlési papírra vonatkozó 12 havi célárát az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintról, továbbra is felülsúlyozásra ajánlva a részvényt.

A Jefferies befektetési bank 13 390 forintról 13 837 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 10 elemző közül 8 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja jelenleg a Richtert, a medián-célárfolyam 12 510 forint – közölték.

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően, így két hét alatt 10,1 százalékkal erősödött a részvény. A távközlési papír pénteken 1918 forinton zárt, 3,8 milliárd forintos heti forgalomban.

Az OTP 0,79 százalékkal erősödött, pénteken új csúcson, 30 670 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 39 milliárd forintot. A Richter árfolyama 0,29 százalékkal emelkedett, a papír 10 510 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 5,3 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 0,73 százalékkal esett, a papír 2976 forinton fejezte be a hetet 4,3 milliárd forintos forgalom mellett. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9283,88 ponton zárt, 122,47 ponttal, 1,34 százalékkal magasabban az előző hetinél.

