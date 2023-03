Bizonyára sokaknak ismerős a helyzet, amikor nincs időnk reggelizni és/vagy ebédelni, és egy tasakos zabkásával vagy zacskós levessel próbáljuk pótolni a lemaradást. A kis zacskó tartalmát egy pohár vízbe töltve pillanatok alatt elkészül az ételünk.

A Klosterbrauerei Neuzelle alkotta meg a világ első instant sörporát.

Ezt a megoldást alapul véve alkotta meg egy kelet-németországi kolostori sörfőzde a világ első instant sörporát. A fent említett példákhoz hasonlóan csak vizet kell hozzáadnunk a porhoz, és már kész is kedvenc habos hideg italunk, amely ugyanolyan ízű, mint a csapolt változata – számolt be róla a New Atlas.

A Klosterbrauerei Neuzelle szerint ez a megoldás hatalmas megtakarítást jelent a szállítás során, hiszen így a sör súlyának csupán 10 százalékát kell magunkkal cipelnünk.

A sörport először egy dextrinben gazdag, ám alkoholmentes sörből készítették el, amelyet hagyományos módszerekkel főztek le, majd feldolgoztak és vízben oldódó sörporrá/granulátummá dolgoztak át.

Az első instant sörport 2023 közepéig kis mennyiségben tesztelik a piacon, de a sörfőzde tervei szerint a hamarosan alkoholos sörökre is kiterjesztik – feltéve, hogy a fogyasztók is megkedvelik.

– nyilatkozta Helmut Fritsche, a Neuzelle egyik fő részvényese. Hozzátette, hogy globálisan több milliárd liter vizet szállítanak a fogyasztókhoz, hiszen a sör mintegy 90 százalékban vízből áll. Így szerinte környezetvédelmi szempontból nagyot lehetne spórolni a szállításon.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a klasszikus pilsnerivók és a kézműves sörök kedvelői Németországban és a világban szkeptikusan fogadják majd a terméket

– tette hozzá Stefan Fritsche, a sörfőzde ügyvezető igazgatója.

Szerinte nem csupán arról van szó, hogy egy új terméket dobnak a piacra, hanem arról is, hogy alapjaiban forradalmasítják a sörpiac üzleti modelljét.

Éppen ezért elsősorban nem a tipikus német és európai sörfogyasztókat tekintik az elsődleges célcsoportnak, hanem a globális viszonteladókat, főleg Ázsiát és Afrikát célozzák meg, ahová a szállítási költségek a legmagasabbak, és ahol kevésbé van jelen a sörsznobizmus, mint a német piacon.

A Klosterbrauerei Neuzelle azt is elképzelhetőnek tartja, hogy rengetegen lesznek, akik kíváncsiságból kipróbálják a sörporokat, és az élmény, valamint a praktikussága miatt megkedvelik a terméket.