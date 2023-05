Közel 60 ezer külső szerződéses munkavállaló veszítette el az állását az indiai informatikai ágazatban a március végével lezárult évben. Ebben az időszakban a rugalmas, kölcsönzött munkaerőre 7,7 százalékkal csökkent az igény – közölte egy helyi munkaerő-közvetítő cég.

Több tízezerrel kevesebb informatikust foglalkoztatnak Indiában, mint egy évvel korábban.

Fotó: Shutterstock

Az igények csökkenése e rugalmas foglalkoztatási mód iránt összhangban van a világ más tájain tapasztaltakkal. A gyártási, a logisztikai és a kiskereskedelmi szektorban azonban továbbra is erős az igény a friss munkaerőre – derült ki Lohit Bhatia szavaiból, aki egy több mint 120 munkaerő-közvetítő ügynökséget képviselő szövetség, az Indian Staffing Federation elnöke.

Miért kell kevesebb informatikus?

A Covid–19-járvány évei alatt az informatika és szolgáltatásai iránti igény világszerte felpörgött. Sok cég állt át az elektronikus kapcsolattartásra, és az emberek is növelték az online vásárlásaikat. A járványhullámok lecsengése után azonban a munkavállalók egy része visszatért az irodákba, a fogyasztók pedig többet járnak le a sarki közértbe vagy a közeli bevásárlóközpontba.

Az informatika is hátrébb szorult, különösen úgy, hogy a történelmi szinteket ostromló infláció miatt az emberek vásárlóereje és prioritásai egyaránt csökkentek. Mindez oda vezetett, hogy az IT-piac növekedése ütemet vesztett mind globálisan, mind Indiában, ahol 2021-ben még 194 milliárd dollárt termelt az ágazat.

A rugalmas munkaerő felvétele az indiai IT-szektorban 6 százalékkal csökkent az első negyedévben

a tavalyi utolsó három hónaphoz képest. Bhatia arra számít, hogy a kölcsönzött munkavállalókra a továbbiakban is alacsony lesz a kereslet. Míg a most márciussal zárult üzleti évben 177 ezer új munkavállalót foglalkoztattak lízingelő cégen keresztül, addig ez a szám a korábbi 12 hónapban 230 ezer volt. Az összes ilyen IT-munkavállaló száma Indiában eléri az 1,4 milliót, a negyedük nő – számolt be a Reuters.

India munkanélküliségi rátája már negyedik hónapja nő, a márciusi 7,8 százalékról áprilisban 8,11 százalékra emelkedett – közölte a mumbai Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) agytröszt. A szövetség szerint a rugalmas munkaerő iránti kereslet más ágazatokban is lanyhult.

