Deviza
EUR/HUF395.26 -0.04% USD/HUF339.21 -0.1% GBP/HUF456.41 0% CHF/HUF419.99 -0.08% PLN/HUF92.95 -0.21% RON/HUF77.92 -0.08% CZK/HUF16.16 -0.08% EUR/HUF395.26 -0.04% USD/HUF339.21 -0.1% GBP/HUF456.41 0% CHF/HUF419.99 -0.08% PLN/HUF92.95 -0.21% RON/HUF77.92 -0.08% CZK/HUF16.16 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,437.36 +0.15% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL3,004 +0.2% OTP30,530 +0.33% RICHTER10,430 -0.48% OPUS593 +0.34% ANY7,980 0% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,153.86 -0.08% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,228.37 -0.24% BUX104,437.36 +0.15% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL3,004 +0.2% OTP30,530 +0.33% RICHTER10,430 -0.48% OPUS593 +0.34% ANY7,980 0% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,080 0% BUMIX9,153.86 -0.08% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,228.37 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
amerikai infláció
Trump
vámháború
Fed
devizapiac
Putyin
részvénypiac
Powell

A Trump–Putyin-csúcsról és az amerikai inflációról szól a részvénypiac a héten - összefoglaltuk, hogy mivel kereshet ma sok pénzt a tőzsdén

A hét meghatározó adata az amerikai infláció lesz. A részvénypiac a következő napokban igyekszik felmérni a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó lehetséges következményeit.
D. GY.
2025.08.11., 07:40

Enyhén emelkedett a részvénypiac Ázsiában; a kedvező vállalati gyorsjelentések támogatták a technológiai szektor magas értékeltségét, miközben egy kulcsfontosságú amerikai inflációs adat várhatóan meghatározza majd a dollár és a kötvénypiac irányát.

részvénypiac
A Trump–Putyin-csúcs lehetséges kimenetelét találgatja a részvénypiac / Fotó: AFP

Japán részvénypiaca ünnep miatt zárva tartott, de a határidős jegyzések 42 465 pontra emelkedtek, jelezve, hogy a héten tesztelhetik a 42 426 pontos történelmi csúcsot. 

A kereskedelem és a geopolitika is előtérbe kerül, mivel az Egyesült Államok Kínára vonatkozó vámhatárideje kedden lejár – várhatóan ismét meghosszabbítják. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő pedig pénteken Alaszkában találkozik, hogy Ukrajnáról tárgyaljanak.

Minden szem a Fedre és az amerikai inflációra szegeződik

A hét legfontosabb gazdasági adata az amerikai inflációról szóló jelentés lesz. 

Az elemzők arra számítanak, hogy a vámok hatása 0,3 százalékkal növeli a maginflációt, ami így éves szinten 3,0 százalékra emelkedne, eltávolodva a Fed 2 százalékos céljától.

Egy vártnál magasabb adat megkérdőjelezheti a piac szeptemberi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásait, bár az elemzők szerint ehhez nagyon magas érték kellene, tekintettel arra, hogy a munkaerőpiaci gyengülés most már erősen befolyásolja a kilátásokat. 

A Fed hangvétele változott, mivel több tisztviselő is aggodalmát fejezte ki a növekedéssel kapcsolatban a júliusi foglalkoztatási adatok után 

mondta a Reutersnek Bruce Kasman, a JPMorgan vezető közgazdásza. „Most arra számítunk, hogy a Fed szeptemberben újraindítja a lazítási ciklust” – tette hozzá. „A recesszió kockázata 40 százalékra emelkedett, de egyelőre nem látunk indokot 25 bázispontnál nagyobb csökkentéssorozatra” – tette hozzá.

A piacok körülbelül 90 százalékos valószínűséget adnak a szeptemberi kamatcsökkentésnek, és legalább egy újabb vágásra számítanak az év végéig. Trump jelöltje a Fed kormányzói posztjára, Stephen Miran, még lehet, hogy nem kerül be a testületbe időben ahhoz, hogy szeptemberben szavazhasson, miközben az új elnök személyére vonatkozó jelöltek köre már mintegy 10 főre bővült. A jelenlegi elnök, Jerome Powell mandátum jövő tavasszal jár le. Az alacsonyabb hitelköltségek kilátása a részvénypiacokat is támogatta, akárcsak a kedvező gyorsjelentések sora. 

A Bank of America elemzői szerint az S&P 500 index kosarába tartozó cégek profitja 59 százalékkal lett nagyobb, mint a hosszú távú átlag, míg a bevételek esetében 78 százalékkal haladta meg a prognózisokat.

„Bár a gyenge kereslet említései kissé megszaporodtak a gyorsjelentések kommentárjaiban, és a vámokkal kapcsolatos aggodalmak is fennmaradtak, a vállalati hangulat és a kilátások javulnak” – írták a BofA elemzői. 

  • Az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései egyaránt 0,2 százalékkal emelkedtek hétfőn, közel a történelmi csúcsokhoz.

Az elemzők bizonytalanul fogadták a Financial Times jelentését, amely szerint a nagy technológiai cégek, az Nvidia és az AMD beleegyeztek, hogy bevételeik 15 százalékát átadják az amerikai kormánynak a Kínába irányuló csipeladásokból, cserébe az exportengedélyekért. 

Enyhe pluszban nyithat az európai részvénypiac

  • Az EUROSTOXX 50 határidős jegyzései 0,2, 
  • a londoni FTSE 0,1, 
  • a német a DAX pedig 0,3 százalékkal emelkedett a határidős piacon.  
  • Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni indexe (amely a japán tőzsdét nem tartalmazza) 0,1 százalékkal erősödött, 
  • a dél-koreai KOSPI index stagnált, miután múlt héten 2,9 százalékkal emelkedett. 
  • A kínai blue chipek 0,3 százalékkal nőttek, miután az adatok szerint 
  • a fogyasztói infláció júliusban kissé emelkedett, 
  • ám a termelői árak tovább csökkentek, mivel az ország hatalmas feldolgozóipara deflációt exportált a világ többi részére. 
  • A júliusi ipari termelésről és kiskereskedelmi forgalomról szóló adatok pénteken érkeznek, és a várakozások szerint enyhe lassulást mutatnak majd az előző havi megugrás után.

A devizapiac csendes volt Japán távolléte miatt. 

  • A dollárindex 98,104 pontra mérséklődött a múlt heti 0,4 százalék esés után. 
  • Az euró 0,2 százalékkal 1,1666 dollárra erősödött, távolodva a közelmúltbeli 1,1392-es mélyponttól, 
  • a dollár 147,53 jenre gyengült, miután 147,90 körül ellenállásba ütközött. 
  • Az ausztrál dollár 0,6520-ra gyengült az ausztrál jegybank keddi ülése előtt, ahol várhatóan kamatcsökkentést hajtanak végre, miután júliusban meglepő módon nem vágtak, hogy megvárják az inflációs adatokat. Az adatok visszafogottak voltak, így a befektetők ismét teljes mértékben beáraztak egy negyed százalékpontos vágást, így 3,6 százalék lenne az alapkamat. 
  • Az árupiacokon az arany 0,6 százalékkal 3378 dollárra esett unciánként, miután a múlt héten nagy kilengéseket okozott a hír, hogy az USA 39 százalékos vámot vetne ki bizonyos aranyrudakra, amelyek Svájc jelentős exporttermékei.

Az arany határidős jegyzései pénteken lefelé korrigáltak, miután a Fehér Ház közölte, hogy elnöki rendelettel pontosítja az ország álláspontját az aranyrudakra kivetett vámokról.

Az olajárak csökkentek, a piac próbálja beárazni, hogy Trump és Putyin pénteki tárgyalásai előrelépést hozhatnak-e egy ukrajnai tűzszünet felé, és esetleg az orosz olajexport elleni szankciók enyhítéséhez vezethetnek. 

  • A Brent ára 0,5 százalékkal 66,24 dollárra, 
  • az amerikai WTI nyersolaj jegyzése 0,6 százalékkal 63,48 dollárra mérséklődött hordónként.
Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
633 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
amerikai infláció

A Trump–Putyin-csúcsról és az amerikai inflációról szól a részvénypiac a héten - összefoglaltuk, hogy mivel kereshet ma sok pénzt a tőzsdén

A hét meghatározó adata az amerikai infláció lesz. A részvénypiac a következő napokban igyekszik felmérni a pénteki Trump–Putyin-csúcstalálkozó lehetséges következményeit.
7 perc
ruha

Új Primark nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, kiderült, min múlik a terjeszkedés – nagy meglepetés jöhet

Emlékezetes volt a Primarknak is, hogy az első budapesti üzletük megnyitásakor kígyózó sorokban álltak a vásárlók.
10 perc
mozi

Tényleg leáldozott a szuperhősfilmeknek? – nem minden bukás, ami annak látszik

Vannak, akik már véget vetnének a köpenyes igazságosztók korszakának.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu