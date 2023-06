Kína és az Egyesült Államok viszonya Donald Trump elnöki regnálása alatt elmérgesedett, az általa kirobbantott kereskedelmi háború hatásait máig nyögi a világ két vezető gazdasága. A Kínából eredeztetett Covid-19 vírus a fejlett világban a legnagyobb pusztítást az Egyesült Államokban végezte, tovább mélyítve az ellentéteket.

Az Air China Pekingből New Yorkba vihet utasokat – és vissza.

Fotó: Shutterstock

A pandémia idején a légi közlekedés gyakorlatilag a teherszállításra szorítkozott a két ország között, az utasforgalom helyreállítására még nem érkezett el az idő, igaz ebben járványnak a 2022-es évet végigkísérő újabb kínai hulláma és nagyban közrejátszott, s az, hogy kínaiakat csak tesztelés után léphettek amerikai földre – ha egyáltalán eljutottak valahogy oda.

De valamiféle enyhülési folyamat már megkezdődött. Május elején az amerikai közlekedési minisztérium (USDOT) engedélyt adott kínai légitársaságoknak, hogy a heti nyolcról tizenkettőre növeljék oda-vissza járataik számát.

Az Air China Pekingből New Yorkba, a China Eastern Sanghajból Los Angelesbe repülhet, míg a Xiamen Airlines immár a harmadik járatát is elindíthatja heti rendszerességgel a Xiamen–Los Angeles útvonalon. A China Southern a második, Kanton és Los Angeles között közlekedő heti járatára kapott engedélyt az USDOT-tól.

Viszonossági alapon a Kína ugyanannyi amerikai utasszállító gépet enged be az országba.

Annie Petsonk, az USDOT légi közlekedési és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a Biden-kormányzat a négy új járat engedélyezésének feltételeként előírta-e, hogy a kínai légitársaságok kerüljék el az orosz légteret. Ahonnan az amerikai gépeket biztonsági okokból kitiltották a tavaly februárban Ukrajna ellen indított orosz inváziót követő szankciós adok-kapok során. Liu Pengyu, a washingtoni kínai nagykövetség szóvivője sem kommentálta, hogy az orosz légtér elkerülése feltétel lett volna.

A zéró-COVID politika feladása után az utazási kedv is visszatért Kínában. Fotó: AFP

Árulkodóak viszont a repüléseket valós időben nyomon követő FlightAware adatai, amelyek azt igazolják, hogy az új járatok más, hosszabb útvonalon, az orosz légtér kikerülésével közlekednek.

Ez nyilván nem véletlen. Petsonk hozzáfűzte, hogy Kínával a légi közlekedési kapcsolatok helyreállítása csak a fokozatosság elvét betartva mehet végbe, azaz hónapokig, évekig is eltarthat, mire a pandémia 2020. februári kirobbanását megelőző szintre tudják visszahozni a járatsűrűséget. Akkor heti 150 közvetlen járatpár közlekedett, mindkét fél megelégedésére.

Megoldhatatlan technikai akadályok nincsenek járatok sűrítése előtt, és igény is lenne rá, de a politika ebbe is közbeszól, átszállására és jelentős többletkiadásra kényszerítve az utazni vágyókat.

A biztonság azonban mindennél előbbre való. Ezt tartotta szem előtt Robert Menendez demokrata és James Risch republikánus szenátor, akik a szenátus külkapcsolati bizottsága részéről még februárban levélben fordultak Joe Biden elnökhöz, hogy tiltsa meg azoknak a járatoknak az amerikai landolását, amelyek az orosz légtéren keresztül érkeznének az Egyesült Államokba.

Földön veszteglő Ryanair gép. Ilyet kényszerítettek földre Fehéroroszországban "bombariadóra" hivatkozva.

Fotó: Kallus György/VG

Ezt követeli az amerikai állampolgárok személyes védelme és az amerikai légitársaságok üzleti érdeke egyaránt. Az előbbikhez nem kell különösebb kommentár, emlékezetes, hogy Vlagyimir Putyin hű bajtársa, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hogyan kapott le 2021. májusában egy Görögországból Litvániába repülő Ryanair járatot, hogy leszedesse róla az őt bíráló Raman Prataszevics ellenzéki újságírót, aki meghurcoltak, elítéltek, de végül kegyelemben részesítettek.

Egy ilyen művelet háborús időkben Oroszországban is gond nélkül kivitelezhető, bár egy kínai gép földre kényszerítését valószínűleg nem reszkírozná meg még Putyin sem.

A másik, a jelek szerint akceptált érv az volt, hogy az orosz légtér használatával lerövidített úttal indokolatlan és megengedhetetlen – legalább két órás –versenyelőnyhöz jutnak az Oroszországgal baráti viszonyt ápoló országok légitársaságai. Az ügyben vélhetően kompromisszumos megoldás született, hiszen a korábban engedélyezett nyolc kínai járat ma is zavartalanul repülhet és repül is át az orosz légtéren, nyilván amerikai állampolgárokkal (is) a fedélzetén.