Súlyos árat fizetünk a jövőben azért, hogy a koronavírus-járvány alatt bezárták az iskolákat. Az Oxford Economics öt ázsiai országot vizsgált, és arra jutott, hogy a potenciális gazdasági növekedésből akár 511 milliárd dollárt is lefaraghatott ez a döntés. (Egy dollár 340,1 forint.)

A diákok hónapokig kényszerültek távoktatásban tanulni.

Fotó: AFP

Az érintett államok – India, Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Thaiföld – 2021 és 2035 között évente átlagosan a potenciális GDP 0,3-0,8 százalékát veszíthetik el a gazdasági tanácsadó szerint.

Az iskolákat világszerte bezárták 2020-ban és 2021-ben, és a diákok hónapokig kényszerültek távoktatásban tanulni. A Fülöp-szigeteken tartott a távoktatás a legtovább az öt vizsgált ország közül – 18 hónapig. Manila veszítheti ezért a legtöbbet a potenciális gazdasági kiesésben is.

Ezzel szemben Thaiföldön tartották a legrövidebb ideig, mindössze tíz hónapig teljesen vagy részlegesen zárva az iskolákat, így értelemszerűen itt várhatók a legkisebb gazdasági károk is a jelentés szerint, amelyet a CNBC ismertetett. A kutatók azonban azt is kiemelték, hogy az öt vizsgált ország közül a thaiföldi GDP a legkisebb (536 milliárd dollár), és az oktatás is a legalacsonyabb szintű, így kisebb bázisról indul a kiesés.

A fejlődő országokban sok gyereknek nincs internet-hozzáférése, még egy szobája sem otthon.

Fotó: AFP

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamaiban, így Magyarországon is átlagosan egy teljes tanévet veszítettek el a diákok, az iskolák 13 hétig voltak teljesen és további 24 hétig részlegesen zárva 2020 márciusa és 2021 októbere között.

Az OECD-nek azonban fejlett országok a tagjai, míg a jelentésben öt fejlődő országról van szó, ahol a diákok nagy része szegény családból származik, nincs internet-hozzáférése, sőt, még megfelelő hely sem, ahol otthon tanulhatott volna, míg zárva volt az iskola.

Ők nagyobb valószínűséggel végleg kiestek az oktatásból,

ami azt jelenti, hogy hosszú távon kisebb mértékben tudnak hozzájárulni a termelékenységhez, alacsony marad a bevételük és ezzel együtt a fogyasztásuk is.

Sokan végleg kiestek az oktatásból. Fotó: Northfoto

Ráadásul ördögi kör alakulhat ki ezáltal több generáció számára, mivel csökkennek a gyerekeik esélyei is a kitörésre, így az alacsonyabb jövedelem és fogyasztás becslések szerint 240 milliárd dolláros kiesést okozhat 2021 és 2035 között az öt országban.

Ehhez társul továbbá, hogy a helyi és külföldi vállalatok kevesebb pénzt fektetnek be ezekben az államokban, mert nem bíznak a tőkéjük megtérülésében. Az Oxford Economics becslése szerint a vizsgált időszakban az elmaradt befektetések értéke elérheti a 181 milliárd dollárt az öt országban. A legtöbbet – százmilliárd dollárt – India veszíti, amelyet a jelentés szerint Indonézia, a Fülöp-szigetek, Malajzia és Thaiföld követ.