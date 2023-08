Rettegnek az ukrán gabona érkezésétől a litvánok

A gabonaexportról tárgyalt a román és az ukrán kormányfő Bukarestben A Victoria-palotában tartott találkozó után a román miniszterelnök elmondta a sajtónak, hogy Bukarest továbbra is kész támogatni Kijevet, amíg erre szükség lesz, az újjáépítési folyamatban is. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök megköszönte hivatali kollégájának, hogy Románia 125 ezer menekültet fogadott be.