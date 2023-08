A gabonaexportról tárgyalt a román és az ukrán kormányfő Bukarestben

A Victoria-palotában tartott találkozó után a román miniszterelnök elmondta a sajtónak, hogy Bukarest továbbra is kész támogatni Kijevet, amíg erre szükség lesz, az újjáépítési folyamatban is. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök megköszönte hivatali kollégájának, hogy Románia 125 ezer menekültet fogadott be.

27 perce | Szerző: VG/MTI

27 perce | Szerző: VG/MTI