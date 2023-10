A mainál nagyobb esésekre már aligha lehet számítani a repülőgépjegyáraknál, és sokáig várni sem érdemes a vásárlással, mert az őszi és a téli ünnepi szezonban kellemetlen meglepetés érheti az utazni vágyókat: az, hogy jegy nélkül maradnak – legalábbis ez a tapasztalatuk az árkövetéssel foglalkozó amerikai szolgáltatóknak.

A nyári természeti katasztrófák ellenére egyre népszerűbbek a görögországi utazások. Fotó: AFP

A nyár a légitársaságok szempontjából kiválóan alakult, lassan nagyítóval kell keresni olyan szereplőt a piacon, akinek a teljesítménye nem szárnyalta még túl a pandémiát megelőző 2019-es év utas- és járatszámmutatóit.

Európai kiruccanáshoz optimális az idő

A nyaralási szezonban vastagon fogott a légitársaságok ceruzája, a hatalmas visszatérő keresletet és az inflációt kihasználva emelt áron tudtak túladni a jegyeken, és szerencséjükre nem lett igazuk a károgóknak, akik a sztrájkokkal, káosszal és ezerszám törölt járatokkal riogatták az utazni vágyókat. A sztrájkokat a szakszervezetekkel való bérmegállapodásoknak köszönhetően leszerelték, a légi irányítók sem álltak le, ettől függetlenül járattörlések persze szép számmal akadtak, de inkább az extrém időjárási viszonyokra visszavezethetően.

Katy Nastro, a Going.com repülőjegyajánlat-követő szolgáltatás utazási szakértője szerint

minden visszatért a rendes kerékvágásba, a főszezont drága, az utószezont alacsonyabb jegyárak jellemzik.

Új elemként említette, hogy a transzatlanti járatok iránti kereslet áprilisban tetőzött, egyre több amerikai akart átruccanni Európába és viszont.

A kereslet ebben a relációban hanyatlásnak indult, miközben a kínálatban épp ellentétes mozgás volt megfigyelhető: egyre több légitársaság indított járatokat az óceán túlpartjára, erre használva a flottabővítéshez frissen átvett Airbusokat és Boeingeket.

A fapadosok is rárepültek a transzatlanti útvonalakra

A kapacitások növelése erős nyomást fog helyezi a jegyárakra. Élezi a versenyhelyzetet, hogy a jól jövedelmező transzatlanti utaztatás már nem a hagyományos, nagy légitársaságok privilégiuma, a világjárvány óta több fapados szereplő is színre lépett, köztük a Breeze Airways és a Norse Atlantic Airways.

A norvég diszkont-légitársaság a transzatlanti utakra speciaizálódott. Fotó: Flynorse.com

Az utóbbi már nyolc amerikai városból indít transzatlanti járatokat – potom áron kínált jegyekkel. Ez is közrejátszik abban, hogy a Cirium légi közlekedési elemzőcég adatai szerint a következő három hónapban az Egyesült Államok és Európa között rendelkezésre álló repülőjegyek száma 15 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakra jellemzőhöz képest.

Az átlagárak viszont viszont 31 százalékkal lettek alacsonyabbak, a Hopper utazási foglalási oldal adatai szerint

ma már 728 dollárból meg lehet úszni az európai utat oda-vissza,

szemben az egy évvel ezelőtti 1058 dolláros átlagtarifával. Az Egyesült Államokon belüli repülőjegyáraknál szintén 30 százalék körüli esést tapasztaltak, igaz, itt a most nyári 300 dollár közeli szintről ereszkedett le a tarifa 211 dollárra.

Londoni kiruccanás 310 dollárért?

A Going.com-nál ideálisnak mondják az időt a helyfoglaláshoz, példaként említve, hogy az Egyesült Államokból Dublint 267, Londont pedig 310 dolláros jeggyel meg lehet járni. A cégnél azokat nógatják, akik a pandémiát követő utazási csúcsról valamilyen okból lemaradtak, nekik most soha vissza nem térő alkalom nyílik az európai út bepótolásához. Lehet, hogy marketingfogás, de a jövő évi árak elszabadulásától tartva is vásárlásra ösztönzik az utazni vágyókat.

A következő hónapokban várhatóan rengeteg olcsó repülőjegyet kínálnak a légitársaságok Európába, érdemes lecsapni rájuk – tanácsolja a Going.com. Szükség is van a kedvcsinálásra, mivel néhány légitársaság már jelezte, hogy a történelmi átlagtól elmaradó őszi foglalásokkal szembesült. A belföldi és karibi járatokat üzemeltető fapados, a Frontier Airlines például 19 dolláros repülőjegyekkel próbálja felkelteni és ébren tartani az érdeklődést.

A Frontier Airlines honlapján hosszasan sorolja a 19 dolláros járatokat – a visszaút ennél többe kerülhet

Az ősz tehát alacsonyabb árakkal fog leperegni, s ami jó hír, az év végi rokonlátogatások utazási számlája sem lesz vészesen húzós. Igaz, hálaadáskor és karácsonykor a légitársaságok már alkalmazzák az ünnepi felárat, de a tavalyinál enyhébb változatait.

A Hopper legfrissebb adatai szerint a hálaadásnapi repülőjegyárak átlagosan 14 százalékkal alacsonyabbak a tavaly ilyenkor regisztráltaknál, és 7 százalékkal maradnak el a 2019-esektől. A karácsonyi szezont pedig átlagosan 52 dollárral, azaz 12 százalékkal alacsonyabb árak jellemzik.

Merre rángatja az olajárakat a szaúdi–orosz tandem?

Több tényező is bekavarhat viszont a közeli jövőben, eltérítve az árakat a normalitástól. Ezek közül a leghúsbavágóbb az üzemanyagárak rohamos emelkedése. A kerozin gallonjáért (3,78 liter) átlagosan 3,15 dollárt kell fizetni, azaz a nyári tarifa másfélszeresét.

És azt nem lehet tudni, hogy a nemzetközi olajpiacon az árakat mozgató szaúdi–orosz tandem mit talál még ki, hogy kisajtolja a maximumot az energiahordozót nélkülözni nem tudó iparágak képviselőiből. Emiatt aggódik az Egyesült Államok piacvezető légitársasága is, az American Airlines múlt héten frissített eredmény-előrejelzésében is növekvő aggodalommal említette az emelkedő olajárat. Utaltak arra, hogy a pilótáikkal kötött, négy évre szóló béralkuban szereplő tízmilliárd dollárt is ki kell gazdálkodniuk valahogy.

Kétség se legyen afelől, hogy ezek a plusztételek a jegyárakban materializálódnak majd, és az utazóközönség pénztárcáját terhelik

– ezt már Henry Harteveldt iparági elemző, az Atmosphere Research Group elnöke mondta az AFAR-nak.

Leszállított gépek, leállított járatok?

Szerinte a kereslet a magasabb üzemanyagárakkal szinkronban dráguló repülés iránt lanyhul, amire a légitársaságok kapacitásaik szűkítésével reagálnak, kevesebb járatot indítanak, amelyekre vevőcsalogatóan alacsony áron már nem is kínálnak jegyeket, vagy ha igen, akkor csak mutatóba.

Mike Arnot, a Cirium szóvivője ezt a véleményt nem osztja, szerinte, mivel a légitársaságok kapacitása 2024-ben az új gépek leszállításával tovább nő, a viteldíjaknak elméletileg jövőre csökkenniük kellene. Kettejük között legfeljebb az idő tesz igazságot, ám Harteveldt jó tanácsát érdemes megszívlelni: