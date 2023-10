Sztársportolók diktálják már a divatot is Beckhamtől Hosszú Katinkáig

A sportvilág legjobbjait nemcsak a sportteljesítményük miatt bálványozzák, hiszen milliók öltözködési szokásait is képesek befolyásolni. Rajongóik előszeretettel követik kedvenceik öltözködési stílusát, amivel a sportvilág igazi divatikonjaivá váltak. Persze a sikeres sportolók által viselt márkák, egyedi darabok reklámértéke sem elhanyagolható.

A fiatalok, akiknek jellemzően még nincs kialakult öltözködési stílusuk, manapság nem kizárólag a filmsztárok vörös szőnyeges bevonulását vagy a híres divatházak kifutóit figyelik árgus szemekkel, hanem a legalább ugyanolyan híres sportolók stílusát is szívesen másolják.

A mérkőzésekre érkező sztársportolók, mint David Beckham, Patrick Mahomes vagy Travis Kelce, gyakran pont úgy festenek egy NFL- vagy NBA-meccs előtt, mint a mozisztárok a vörös szőnyegen az Oscar-gála előtt, vagy mint a jól öltözött üzletemberek, akik egy fontos megbeszélésre érkeznek.

A Peacock Shooting Stars című filmjének premierjére – amelyet a Regency Village Theatre-ben tartottak 2023. május 31-én Westwoodban, Los Angelesben – érkezett Dru Joyce III., Sian Cotton, LeBron James, Willie McGee és Romeo Travis.

Fotó: AFP

Az üzleti világ nagyjai is gyakran a híres sportolók öltözködési szokásait próbálják lekoppintani. Divatguruk tanácsát kérik ki, ha biztosra akarnak menni. A jól fizetett stylistok legtöbbször a szintén jól fizetett sztársportolók által is előszeretettel választott márkákkal dolgoznak. A George Esquivel is egy ilyen márka, amely egyedi cipőket készít NBA-játékosoknak, és termékei Hollywood, a sport- és üzleti élet jómódú képviselői között igen nagy népszerűségnek örvendenek.

Olyan illusztris neveket találunk a vásárlói között, mint Madonna, Brad Pitt vagy LeBron James .

Úgy diktálnak, hogy megkeresik a saját stílusukat

A sportolók is ugyanúgy, mint minden más „halandó”, próbálják követni a saját ízlésüket, és megtalálni a saját stílusukat. A klasszikus daraboktól az avantgárdig sokféle divatirányzat között válogatnak, ha első látásra nem is mindig túl sikeresen. Elég megemlíteni Denis Rodmant, aki extravagáns külsejével és nem kevésbé extravagáns ruhadarabjaival a kosárlabda-kultúra részévé vált.

Kevin Love, a Miami Heat veterán olimpiai és világbajnok kosárlabdázója például már inkább a klasszikus stílust képviselő Ralph Lauren darabokat viseli szívesen, míg a Washington Wizard kosarasa, Kyle Kuzma az avantgárd stílusért van oda. A brazil labdarúgó, Neymar ruhaválasztása már átlagosnak számít a megannyi sztár sokszor polgárpukkasztó megjelenése között, és talán ezért is olyan népszerű a legtöbb fiatal számára.

Magic Johnson fiát, E. J. Johnsont extravagáns öltözetben, egy Louis Vuitton táskával bevásárlókörútján kapták lencsevégre Beverly Hillsben.

Fotó: Northfoto

A méregdrága egyedi kiegészítők is nagyon felkapottak a sportolók körében. Jaason Arasheben, a Beverly Hills jól ismert ékszertervezője és ékszerüzlet-tulajdonosa gyémánttal kirakott kiegészítőket árul sztársportolóknak.

Itthon is hasonló a helyzet: Hosszú Katinkától Dzsudzsák Balázsig

Háromszoros olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka Dior kézitáskája vagy a sokszoros fociválogatott Dzsudzsák Balázs csúcskategóriás Richard Mille karórája is jó példa arra, hogy legsikeresebb magyar sportolóinktól sem állnak távol a menő darabok.