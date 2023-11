Idén november 21-ig 67 kínai tisztviselő ellen indult vizsgálat korrupció miatt, ami több mint négyszeres érték a 2020-as év azonos időszakához képest, míg tavaly 58 tisztviselő ellen kezdődött nyomozás a vizsgált hónapok alatt. A hónap elején például letartóztatták Csöcsiang tartomány korábbi alkormányzóját, de kattant a bilincs a kínai jegybank volt elnökének kezén is.

A kínai tisztviselők egy része kenőpénzzel egészítette ki a fizetését.

Fotó: AFP

A kemény fellépést több tényezővel magyarázza a Nikkei Asia: az egyik, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) a korrupció üldözésével igyekszik megerősíteni a kormányzóképességét, és megőrizni a közvélemény támogatását. Az is fontos, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök ígéretet tett: Kínát a század közepére nagy, modern szocialista országgá változtatja, amit a KKP értékelése szerint hátráltat a kenőpénzek elfogadása.

A potenciális pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak is szerepet játszanak a korrupcióellenes fellépésben. Bár a kínai gazdaságból a legutóbb kedvező adatok érkeztek, a súlyosan eladósodott ingatlanszektor még sok problémát okozhat a jövőben. Ezt tetézi, hogy csődbe ment az ország egyik legnagyobb vagyonkezelője, a Zhongzhi Enterprise Group, amelynek tetemes kitettsége van az ingatlanszektorban is.

A korrupt tisztviselőkre pedig úgy tekintenek, mint a probléma okozóira.

Vietnámban még keményebb kampány zajlik

Hasonló korrupcióellenes tisztogatások zajlanak a Kínát másoló szomszédos Vietnámban is. A vietnámi antikorrupciós kampány első magas szintű letartóztatásai 2022 márciusában még nem okoztak nagy riadalmat, elfogadták őket mint a részvénymanipulációk visszaszorításának módszerét. Aztán megérkeztek a durvább hatások is. Elkezdtek leállítani bizonyos kötvénykibocsátásokat, majd januárra a legmagasabb szintig jutott a kampány: távozni kényszerült Nguyen Xuan Phuc elnök.

Pham Minh Chinh miniszterelnöknek pedig két korrupt helyettesétől is búcsút kellett vennie tavaly. Miközben folyamatosak voltak a letartóztatások – csak 2022-ben a kommunista párt tagjai közül több mint ötszázan kerültek eljárás alá –, a vietnámi bürokráciában egy olyan elképesztő folyamat zajlott, amelyre az állampárt is felfigyelt, és szóvá is tette hivatalos médiájában.

A hivatalnokok közül sokan a hirtelen támadt drákói szigortól és az esetleges felelősségre vonástól annyira megrettentek, hogy egyszerűen

már semmit sem mernek csinálni, inkább egyáltalán nem hoznak döntéseket.

Vietnámban a közel két éve indított korrupcióellenes kampány a beruházásokat is visszafogja, míg Kínában egyelőre nincs ilyen hatása.