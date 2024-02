Gangnam style: több mint egymillióan jelentkeztek mindössze három lakásra

A szöuli Gangnam városrész a dél-koreai Psy dalának köszönhetően lett világhírű, ám az országon belül már korábban is a jólét és a luxus szinonimája volt. Az azonban mindenkit meglepett, hogy amikor a H Firstier IPark nevű fejlesztésben három lakás eladóvá vált, több mint 1 millióan jelentkeztek a hirdetésre. Az érdeklődés azért is meglepő, mert egyébként a dél-koreai lejtmenetben van.

Fotó: AFP

A jelentkezők tömege azonban nem csak Gangnamnak szól, hanem a Hyundai Engineering and Construction és a HDC Hyundai Development Co. vegyesvállalata által megvalósított fejlesztésnek is, ami egy rozoga épületet cserélt modern, csillogó komplexumra. A lakások fő vonzerejét azonban az adja, hogy négy évvel ezelőtti árakon hirdették a lakásokat – írja a BNN Breaking.

A történtek bepillantást nyújtanak a dél-koreai ingatlanpiacba is, hiszen hiába van lejtőn az ágazat, Szöul egyes részein ez fel sem tűnik, különösen nem az olyan, sokak által keresett városrészekben, mint Gangnam.

A főváros ugyanis lakáshiánnyal is küzd, így a saját tulajdonú otthon Szöulban sokak számára álom marad.

Mindez pedig arra mutat rá, hogy a megfizethető lakhatás egyre erősebb korlátokba ütközik a dél-koreai fővárosban, ami egyre kevésbé lehet fenntartható.