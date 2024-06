Gazdát cseréltek a horvát gázmezők - lemaradt az INA

Eladta horvátországi érdekeltségeit az angol Energeana. Az ország két legnagyobb gázmezőjében többségi tulajdonnal rendelkező vállalat vagyona iránt többen is érdeklődtek, végül azonban az amerikaiak adták a legjobb ajánlatot.

A két legnagyobb horvát gázmező cserélt gazdát / Fotó: Ink Drop

Háromszoros áron, csaknem egymilliárd dollárért adta el a Földközi-tengeri érdekeltségeit a Energeana Ltd. A londoni tőzsdén jegyzett vállalat 2020 nyarán vásárolta meg az akkor csődközelben tengődő Edison EP gázmezőit. A 284 millió dolláros üzlet értelmében az angolok akkor megkapták a cég egyiptomi és adriai vagyonát is. Az angolokhoz került a legértékesebb, az Adria északi részén, Horvátország területén található Izabella gázmező, melynek 70 százaléka lett az övék.

A területen három, egyenként 15 ezer köbméter gáz kitermelésére is alkalmas fúrótorony működik. Szakértői becslések szerint a gázmező ennél többet is elbír. Emellett az angolok megkapták az ország másik nagy gázlelőhelyét, az Irena-2-t is, ahol egy helyen folyik kitermelés.

Óriási haszonnal adták el

A londoni vállalat négy év után, idén év elején döntött úgy, hogy megválik a gázmezőitől. Potenciális vevőként felmerült többek között a horvát mezők társtulajdonosa, a Mol érdekeltségébe tartozó INA is. Végül azonban a Carlyle International Energy Partners alap adta a legjobb, mintegy 945 millió dolláros ajánlatot.

A megállapodás értelmében a gázmezőkön nem állítható le a kitermelés a következő 18 hónapban, és a vevő kötelezettséget vállalt a vállalat dolgozóinak megtartására is. Az Energeana egyébként állításai szerint azért adta el a szóban forgó gázmezőket, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt tudjon fektetni az izraeli és a marokkói érdekeltségeire.