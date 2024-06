Felemás adatokat produkált májusban a kínai gazdaság

Kínában vegyes májusi makrogazdasági adatok láttak napvilágot hétfőn: a kiskereskedelmi forgalom növekedése gyorsult, az ipari termelésé lassult, miközben stagnált a A kínai statisztikai hivatal hétfői közleménye szerint az ipari termelés éves növekedése 5,6 százalékra lassult az áprilisi 6,7 százalékról. Az elemzői várakozások átlagában kevésbé lassuló növekedés, 6,2 százalék szerepelt. Az idei első öt hónapban az ipari termelés 6,2 százalékkal nőtt éves összevetésben.

Gyorsult a kínai kiskereskedelmi forgalom és lassult az ipari termelés növekedése / Fotó: Northfoto

Kínában tavaly az ipari termelés átlagosan 4,6 százalékkal nőtt a 2022. évi 3,6 százalékos bővülést követően.

A kiskereskedelmi forgalom éves bővülése 3,7 százalékra gyorsult májusban az áprilisi 2,3 százalékról. Elemzők azzal számoltak, hogy a kiskereskedelmi forgalom 3 százalékra gyorsult májusban. Az idei első öt hónapban a kiskereskedelmi forgalom bővülése éves szinten 4,05 százalékra mérséklődött a négyhavi 4,13 százalékról.

Tavaly átlagosan 7,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Kínában, miután 2022-ben 0,2 százalékkal csökkent.

A statisztikai hivatal hétfőn arról is jelentett, hogy a munkanélküliség áprilishoz hasonlóan májusban is 5 százalék volt, ami tavaly október óta a legalacsonyabb. Az elemzők is 5 százalékos rátával számoltak májusra. Kínában átlagosan 5,2 százalékra csökkent a munkanélküliség tavaly a 2022-es 5,6 százalékról.