Egyszerre ördög és angyal – az LNG szerepe Európában

Az csúcsán, 2022-ben, a cseppfolyósított földgáznak köszönhette Európa, hogy nem került sor komoly gázfogyasztás-korlátozásokra. Ugyanakkor az LNG-re való támaszkodással egyidejűleg egy új sebezhetőség is született. A megújulók térnyerésével egyre csökken a gáz szerepe, ugyanakkor azért még jó ideig szükség lesz a fosszilis energiahordozóra is – írja a Bloomberg.

Az LNG-tankerektől függ az európai gázellátás / Fotó: STEFAN SAUER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy előny, komoly hátrány

A gáz „lefagyasztott formában” tankerekben jóval könnyebben, és szabadabban szállítható, mint a hagyományos, csővezetékes szállítás. Így tehát, Európa bárhonnan beszerezheti a nyersanyagot: az Egyesült Államokból, Katarból, de akár még Ausztráliából is. Az, hogy nincsenek kötöttségek egyértelmű előny, de azt is látni kell, hogy

a beszállítók is bárhová eljuttathatják nyersanyagukat, így a verseny is elindult az LNG-ért, ami keményen megmutatkozik az árakban.

A piacon látható a rivalizálás, ennek következtében az európai gázárak is emelkedtek. A közelmúltban féléves rekordot értek el, 37 eurót kellett fizetni megawattóránként. Ez az ár persze töredéke a 2022 augusztusában elért 300 eurónak. Ugyanakkor az is tény, hogy az árak 20 euró körül mozogtak 2010 és 2020 között.

Emelkedés okai

Az elmúlt időszakba tapasztalt áremelés sok oknak tudható be. Késik egy norvég gázvezeték felújítása, a finanszírozási szerződések is átárazódtak a magasabb kamatkörnyezetnek köszönhetően. Emellett minden változás félelmet is szül, most pedig a piacon egy több évtizedes gyakorlat, a korlátlan mennyiségű, olcsó orosz gáz jelenlétének vége okoz bizonytalanságot.

Mielőtt Putyin orosz elnök megtámadta Ukrajnát, az európai gázimport 40 százaléka Oroszországból jött. Az LNG-import nagyjából 20 százalékot tett ki. Azóta a cseppfolyós földgáz az európai behozatal 42 százalékát is eléri, az orosz pedig szinte lenullázódott.

Mondhatjuk tehát, hogy az LNG lépett az orosz gáz helyére.

Fotó: Muhammed Enes Yildirim / ANADOLU / Anadolu via AFP

Globális piac

A magas LNG árnak vesztesei is vannak: Pakisztán, és Banglades képtelen lépést tartani a száguldó árakkal. Ugyanakkor

Kína a visszafogott gazdasági aktivitás miatt csak mérsékelten van jelen a piacon.

Ha világ legnagyobb vásárlója a tőle megszokott mennyiséget veszi majd meg, akkor az újabb árfelhajtó tényező jelenik meg a piacon.

Ugyanakkor az elkövetkező hónapokban is borítékolni lehet az árak emelkedését, ugyanis a korán jött hőség miatt a hűtési igénnyel együtt nő az energiaéhség. Ugyanakkor a globális LNG-kibocsátás eddig idén minden hónapban a tavalyi alatt volt.

Jön a tél

Összességében az európai LNG-import csökken.

A múlt héten a járvány óta mért legalacsonyabb szintre esett az európai importterminálokból induló gáz mennyisége.

A kontinens az enyhe tél miatt a vártnál kevésbé ürítette ki földgáztárolóit, most azonban lassan tölti őket vissza. Ugyanakkor minden valószínűség szerint az El Nino hatás csökkenésével jövő tél hidegebb lesz, ami a fogyasztás növekedését hozza magával. Emellett az Európában meghatározó német gazdaság is gondokkal küzd, így a német ipar gázfogyasztása is viszonylag alacsony szinten áll.

Valószínűleg a 2024-25-ös tél lesz az utolsó nehéz évszak,

ugyanis 2026-tól Katarban, és az Egyesült Államokban új kapacitások nyílnak meg, ami növeli a piacra kerülő mennyiséget, így csökkenti a versenyfutást az energiahordozóért.