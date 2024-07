Kiberbiztonságot és újfajta befektetéseket kíván a magyaroknak az Európai Bankhatóság elnöke

Budapest forró, de nem vészesen – Párizs új érába lép – Közép-Európa egy élő történelemlecke – biztonságban a pénzünk, és ez így is marad, mert vigyáznak rá, pedig az elmúlt fél évtizedhez hasonlóan izgalmas évek következnek. Ennyi mindenről, és ennél is többről volt alkalmunk beszélgetni José Manuel Campával, az Európai Bankhatóság (European Banking Authority, EBA) elnökével, aki a Világgazdaságnak adott interjújában azt is elmondta, hogy a pénzügyi stabilitás és biztonság területén is sokat vár a magyar európai uniós elnökségtől, és hogy még az idén visszatér Budapestre. Amit az elnök a jövőről elmondott, annak alapján Magyarországon is elgondolkodhatunk, ha még nem kezdtük el, azon, hogy a bankbetéteken kívül is rengeteg módja van a megtakarításaink fialtatásának.

José Manuel Campa, az Európai Bankhatóság elnöke / Fotó: Philippe Molitor / Európai Bankhatóság

Magyarország, az élő történelem, vezetheti a változásokat

Világgazdaság: Meglepte, milyen forró Budapest?

José Manuel Campa: Forróbb, mint számítottam rá. Az biztos, hogy Párizsnál (itt van az EBA központja) forróbb. De én spanyol vagyok, Madridnál ez nem forróbb.

Vannak korábbi emlékei Magyarországról? Van, amit szeret itt – vagy akár nem szeret?

Az első magyar EU-elnökség idején, 2011 első felében a spanyol kormánynak dolgoztam, és akkor többször jártam itt, aztán turistaként is, korábban pedig a 90-es években akadémikusként konferenciákon. Annak, aki nem is csak hogy Dél-Európából jön ide, hanem Spanyolországból – akivel nem együtt élték meg az itteniek az Európát formáló eseményeket –, Magyarországra és ebbe a régióba jönni egy igazi tanulmány. Sok spanyol kollégámnak is mondtam: ez a veleje annak, amiért az Európai Unióért dolgozunk. Itt hallhatod, láthatod világosan a példákat, hogyan kell utat találni, hogy megoldjuk a különbözőségeinket, inkább párbeszéd útján, mint egyéb módokon. És ez nagyon fontos, és nyilvánvalóan az önazonosságuk és a közeli történelmük világos része. Nekem, nekünk történelemlecke. Magával ragadó.

Kiváló nyitás, köszönöm. Campa úr, nemrégiben kezdte második ötéves ciklusát az EBA élén, és az első sem volt unalmas, a pandémiával, visszaeséssel, inflációval és a háborúval Ukrajnában. A következő öt évben is ennyi izgalomra számít?