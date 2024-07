Francia választás: nem beszélnek róla, de igazából Le Pen és a Nemzeti Tömörülés nyert – elmagyarázzuk, hogyan győzött mégis a baloldal

Arról, hogy ennek mi az oka, Soós Eszter Petronella politológust, Franciaország-szakértőt kérdeztünk.

Elmagyarázzuk, hogyan győzött mégis a baloldal Franciaországban

Ő először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a francia választási rendszer egy többségi, ráadásul abszolút többségi rendszer. Ez azt jelenti, hogy nincs arányos ága, csak egyéni képviselőket választanak, szám szerint 577-et. Ezt használják 1958 óta, kivéve az 1986-os választásokat.

A francia rendszer annyiban tér el a brit rendszertől, hogy nem elégszik meg azzal, ha valaki egy szavazattal többet szerez az ellenfelénél, hanem kikényszeríti az abszolút többséget, azaz az 50 százalék, plusz egy szavazatnyi előnyt. Az első fordulóban csak így lehet mandátumot szerezni, ami egyúttal azt is maga után vonja, hogy nincs második forduló az adott körzetben.

Amennyiben viszont nincs abszolút többség az első fordulós szavazáskor, akkor a másodikban már a legtöbb szavazatot szerző jelölt nyer. Csakhogy mivel általában két jelölt jut a második fordulóba (ritkábban három-négy), illetve gyakoriak a visszalépések is (ahogy ezt ezúttal is láthattuk), a második fordulóban is gyakran születik abszolút többség. Ennek következményeképp a képviselők többségéről elmondható, hogy nagy legitimációval bírnak, hiszen a leadott szavazatok abszolút többségét bírják.

Ez lenne tehát a francia választási rendszer nagy vívmánya, csakhogy Soós Eszter Petronella rámutatott, hogy éppen ez most nem látszik, mert ebben a pillanatban három nagy tömb jött létre. A francia választási rendszer pedig jellemzően bipolarizál, kétpólusú pártrendszert hoz létre és alapvetően azoknak a pártoknak kedvez, amelyek szélesebb szövetséget tudnak kialakítani maguk körül, különösen a második forduló előtt.

A Nemzeti Tömörülés nagy gondja történetileg, hogy szűk, alig létező ez a szövetségi hálója, bár most a Ciotti-féle republikánusok egyfajta fordulatot azért jelentenek ebben. A többi párt viszont a köztársasági front keretében – ha máshogy nem – technikai koordinációt végre tud hajtani. Most is ez történt, bár ez a koordináció csökkenő mértékben volt hatékony, mint korábban. Ne felejtsük el, azért 89-ről 143-ra nőtt a Nemzeti Front képviselői létszáma – értékelt. Egyúttal azt is kihangsúlyozta, hogy a többségi rendszereknek – és ez az abszolút többségire éppen úgy igaz, mint az egyszerű többségi britre és amerikaira –

nem az arányosság a fő célja.

A többségi rendszerek ugyanis jellemzően az egyszerűséget, a képviselő és a körzet választói közötti személyes kapcsolatot, a személyes beágyazottságot és főleg az erős és stabil kormánytöbbség kialakulását tartják szem előtt.