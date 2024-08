Ha baj van, India még mindig a szenet választja

India jócskán megnövelte az elmúlt években megújulóenergia-kapacitásait, de ha gond van, akkor még mindig régi, megbízható forráshoz nyúl vissza: a szénhez. Narendra Modi kormányfő a tavaszi választási kampányban jelentette be büszkén, hogy az ország „történelmi mérföldkőhöz” érkezett, a széntermelés elérte az egymilliárd tonnát, annak bizonyítékaként, hogy elkötelezett az ágazat fejlesztése mellett.

India a szénhez fordul, hogy biztosítsa az áramellátást / Fotó: AFP

A szénre ugyanis égetően nagy szükség van ahhoz, hogy biztosítani tudják a világ legnépesebb országának egyre növekvő áramigényét. Az idén már az egymást követő harmadik évben termelnek teljes kapacitással a szénerőművek az egyre extrémebbül forró hónapokban, és további erőműveket terveznek építeni.

Nő az igény a szén iránt

A szén iránti kereslet tavaly 9,2 százalékkal, 105 millió tonnára ugrott – a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a legnagyobb arányban a világ összes országa között. Összehasonlításképpen: Kína esetében 6 százalékos volt a növekedés.

„Tudjuk, hogy India komolyan elkötelezett a klímacélja mellett, de hatalmas szükség van rá, hogy biztosítsa az ország áramellátását” – nyilatkozta az ABC Newsnak Carlos Fernández Alvarez, az IEA-jelentés vezető szerzője, aki szerint emiatt a szervezet

nem hiszi, hogy Újdelhi élen jár majd a szénről való leválásban.

Megújuló energiaforrásokból egyelőre nem lehet helyettesíteni a szenet / Fotó: AFP

Ezt támasztják alá a számok is: az áramtermelés több mint 70 százalékát a szénerőművek biztosítják, az áramigény pedig az előrejelzések szerint minimum évente 6 százalékkal fog majd emelkedni középhosszú távon.

Új igényeket támaszt a kiemelkedés a szegénységből

Bár Ázsia két leggazdagabb embere indiai, az országban még mindig milliók élnek mélyszegénységben, ám szintén milliók emelkednek is ki onnan az ország világátlagot meghaladó ütemű gazdasági növekedésének köszönhetően.

„Ha mindenki csak egy ventilátort vagy egy légkondicionálót engedhet meg magának, hogy egy kissé kényelmesebbé tegye az életét, kumulatív módon akkor is sokkal több villamos energiára lesz szükség” – állítja Charith Konda, az Institute for Energy Economics and Financial Analysis energiaelemzője, aki emiatt az éves kereslet legalább 7 százalékos növekedésére számít.