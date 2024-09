Kikötői sztrájk befolyásolhatja az amerikai elnökválasztás eredményét

Sztrájkra készülnek október 1-jétől az Egyesült Államok keleti parti és mexikói-öbölbeli kikötőinek munkásai, ami súlyos ellátási gondokat okozhat, és újra felpörgetheti az inflációt a novemberi választás előtt. Az érintett amerikai cégek igyekeznek felgyorsítani az importbeszerzéseket, átirányítani az áruk egy részét a nyugati partra, sokan még a drágább légi szállítást is vállalják, hogy felkészüljenek.

Sztrájkra készülnek a keleti parti kikötőkben / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A baltimore-i egyike annak a három tucat kikötőnek, ahol lejár a 45 ezer dolgozót képviselő International Longshoremen’s Association (ILA) és a munkáltatói csoport közötti kollektív szerződés, a megújítására irányuló tárgyalások zsákutcába jutottak, mert nem tudnak megállapodni a bérekről – tudósított a Reuters.

Egy elhúzódó sztrájk súlyos fenyegetést jelent, miután már korábban felfüggesztette a munkát a Boeing harmincezer dolgozója is, aminek máris érződik a tovagyűrűző hatása a repülőgépgyártó beszállítói hálózatában.

A két sztrájk együtt kritikus pillanatban, az elnökválasztás előtt ronthatná az amerikai munkaerőpiaci helyzetet.

Az Oxford Economics közgazdászainak becslése szerint ha a két munkabeszüntetés október közepéig elhúzódik, akkor 100 ezer állással csökkentheti a foglalkoztatás növekedését. Pedig Amerikában már júliusban is sokkal, de sokkal kevesebb új munkahely jött létre mint az elemzők várták, és a helyzet augusztusra sem javult.

Nem volt elég a híd leomlása

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy már a második nagy visszaesés lenne az ellátási láncban, miután egy híd összeomlása miatt

március végétől június közepéig nagyrészt nem működött a baltimore-i kikötő.

A kikötői sztrájk befolyásolhatja az elnökválasztás kimenetelét / Fotó: Anadolu via AFP

A kiskereskedők, feldolgozóipari vállalatok és importőrök egy ideje már készülnek a legrosszabbra, ennek következtében az amerikai import többéves csúcsra ugrott júliusban és augusztusban is, mert igyekeztek előrehozni a beszerzéseket, ami tovább növelte a szállítási költségeket is, amelyek már így is magasak amiatt, hogy sokan igyekeznek elkerülni a Szuezi-csatornát a jemeni húszik támadásai miatt.

Csak a hét végén 42 konténerszállító érkezett a sztrájk által érintett két legnagyobb kikötőbe, a New York-iba és a New Jersey-ibe, és a hónap végégig további 13 érkezését várják.