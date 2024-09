Oktoberfest 2024: máris hullanak a sörhullák, ő az első áldozat – videón, ahogy a tömeg megrohamozza a hordókat

Megkezdődött a 2024-es Oktoberfest Münchenben. A kapunyitás szeptember 21-én szombaton 9 órakor volt, a világhírű esemény – amelyet immáron 189. alkalommal tartan meg – pedig egészen október 6-ig tart.

Okoberfest 2024: alig verték csapra az első hordókat, máris hullanak a sörhullák – ő az első áldozat / Fotó: Oktoberfest / Facebook

Két héten keresztül a csapból is sör folyik. A várakozás ezúttal is óriási volt: már reggel 6 órára tömött, kígyózó sorokban vártak az emberek, hogy beengedjék őket a főbejáraton. Az sem hátráltatta őket, hogy mindössze 9 fokot mutatott a hőmérő.

Reggel 8 órára már arról írt a helyi média, hogy egyre többen részegedtek le sorban állás közben, igaz, nem sörtől, hanem inkább Jägermeistertől. Az is említésre méltó, hogy ezúttal amerikai turisták értek oda először a bejárathoz. Hogy hogyan csinálták? Rendkívül egyszerű, hajnali 3-kor már a helyszínen voltak.

Amikor 9 órakor a szervezők kinyitották a kapukat, némiképp eszelős jelenet kezdődött. A tömeg szó szerint megrohamozta a sörsátrakat, az ülőhelyek percek alatt beteltek. Pedig az idén összesen 14 hatalmas sörsátrat vertek fel, amelyek a Bräurosltól a Käfer Schänke-ig mindenféle fajta és típusú sört kínálnak.

Deutsche auf dem #Oktoberfest sind wie wenn Kasse 2 bei Aldi öffnet pic.twitter.com/WnyA3rqvwM — 0⚡7 (@0_7_user) September 21, 2024

Aki bejutott, örülhetett, de ennek sok esetben ára volt: a mentőegységeknek törött vállakat, zúzódásokat és különböző vérző sebeket kellett ellátniuk rögtön az elején, amelyeket az egymáson átgázoló sörbarátok okoztak. De ez még hagyján a sörhullákhoz képest!

Az Oktoberfest egyik klasszikusa a sörhulla, vagyis kvázi az a fogyasztó, aki merev, öntudatlan ittas állapotba kerül. Ezt a titulust a szervezők olyannyira nagy becsben tartják, hogy a fesztivál első sörhulláját külön is bejelentik. Így történt ez most is.

Alig két és fél órával az Oktoberfest hivatalos kezdete után máris el kellett látni az egészségügyi állomáson a 2024-es Oktoberfest első sörhulláját. Michel Belcijan, az Aicher Ambulance műveleti vezetője ennek kapcsán arról számolt be, hogy hordágyon hoztak be egy 24 éves látogatót az Egyesült Államokból 14 óra 31 perckor. Nem mutatott reakciókat az orvos kérdéseire, így aztán a sörhulla kategóriájába sorolták.