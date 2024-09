Schengen alkonya: mától nehezebb bejutni Németországba – nagy a felháborodás

Hétfőtől életbe lép Németországban a határellenőrzések ideiglenes visszaállítása az ország mind a kilenc szárazföldi határán. A drasztikus lépésre az illegális bevándorlás és az embercsempészet elleni védekezés megerősítése miatt kerül sor. A szövetségi kormány döntését számos szomszédos ország részéről elégedetlenség övezi – írta a Bloomberg.

Újra ellenőrzések lesznek a német határokon / Fotó: Roberto Pfeil / DPA / AFP

Németország korábban a Csehországgal és Lengyelországgal közös keleti határain rendszeresen végzett határellenőrzéseket, ahogy délen az Ausztriával és Svájccal közös határain is. Ezt most hat hónapra kiterjesztették a többi határszakaszra is, azaz most már Dánia, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Franciaországra felől is csak határellenőrzés után lehet belépni az országban. Ezzel gyakorlatilag megszűnt az Európai Unión belüli szabad mozgás schengeni rendelkezésekben rögzített garanciája.

A belügyminisztérium közleménye szerint a kormány a lehető legnagyobb mértékben igyekszik mérsékelni a bevezetett intézkedések utazókra és ingázókra gyakorolt negatív hatásait. Hozzátette, hogy szoros kapcsolatban állnak a szomszédos országok hatóságaival, azonban ennek ellenére nem zárhatják ki a további fennakadásokat.

A németek lépése nem azt jelenti, hogy újra állandó határőrállomásokat létesítenek. Az ellenőrzés úgy zajlik, hogy a német rendőrség helyhez kötött és mobil ellenőrzéseket vezethet be, melynek során jogában áll megállítani és akár vissza is fordítani az érkezőket, de az intézkedéseiknek összhangban kell lenniük a hatályos hazai és európai uniós joggal.

Nem alakultak ki hosszú forgalmi dugók. A cseh, lengyel, osztrák és svájci határok tavaly bevezetett ellenőrzése bevált, és megmutatta, hogy a rendszer gördülékenyen működik

– nyilatkozta Nancy Faeser belügyminisztert vasárnap a Bildnek.

Elemzők szerint a kormány migrációs- és menekültügyi politikájának szigorítására amiatt került sor, mert a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok a vártnál jobb eredményeket értek el a két kelet-németországi regionális választáson szeptember elején. Az Alternatíva Németországnak (AfD), valamint a Sahra Wagenknecht Szövetség elmúlt hónapokban tapasztalt felemelkedése arra késztette Olaf Scholz kancellárt és kormányának tisztviselőit, hogy változtassanak az eddigi retorikán.