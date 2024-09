Svédország fejenként 12 milliót fizetne a migránsoknak, hogy menjenek haza

Svédország régóta valóságos paradicsomnak számított a bevándorlók számára. A skandináv ország hosszú évekig tömegével fogadott be menedékkérőket olyan háború sújtotta területekről, mint a volt Jugoszlávia, a Közel-Kelet vagy épp Afrika egyes régiói. A svéd vezetés hozzáállásában azonban óriási változás állt be, erőteljes kontrasztot képezve az Európai Unió a migránsok befogadását akár büntetésekkel is ösztönző hivatalos politikájával.

Illegális migránsok a svédországi Malmö városában./Fotó: AFP

Ezt a fentebb említett hozzáállásbeli váltást tükrözte az is, hogy a 2022-es választások után az az Ulf Kristersson miniszterelnök alakíthatott kormányt, akinek egyik fő kampányígérete épp a tömeges bevándorlás és a bűnözés visszaszorítása volt.

Ennek jegyében egy új intézkedéssel igyekszik ösztönözni a svéd kormány a menedékkérők visszatérését származási országukba. Eddig felnőttek esetén fejenként 880 euró (mintegy 348 ezer forint) járt azoknak a migránsoknak, akik vállalták a hazatérést, a gyerekek 440 euró (174 ezer forint) járt, családonként pedig 3500 euróban (1 millió 384 ezer forint) korlátozták az összeget.

A migránsok hazatérésének jutalma drasztikusan nőne

Ezt a juttatást emelné meg 2026-tól drasztikusan a stockholmi vezetés, immáron 30 700 eurónak (12 millió 141 ezer forint) megfelelő svéd koronát kapnának azok a bevándorlók, akik úgy döntenek, hogy visszaköltöznek hazájukba – adta hírül a Spiegel.

„A migrációs politikánkat illetően egy paradigmaváltás kellős közepén vagyunk”

– fogalmazott Johan Forssell bevándorlásügyi miniszter.

A tervezett intézkedés kapcsán a svéd kormány készíttetett egy tanulmányt, egyes nyilatkozó szakértők viszont nincsenek meggyőződve arról, hogy a kezdeményezés sikeres lesz. Úgy vélik, hogy a program a várható eredményességéhez képest túlságosan sokba kerül.