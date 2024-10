Horribilis gazdasági károkat okozott a Helene hurrikán

A több tízmilliárd dollárt is elérheti a Helene hurrikán okozta gazdasági kár, bár a becslések igen széles skálán, 34 milliárd dollár és 160 milliárd dollár között mozognak. (Egy dollár 363,8 forint.)

A Helene hurrikán az öt legdrágább vihar egyike lehet / Fotó: Bryan Olin Dozier / NurPhoto / AFP

A katasztrófakockázatokat modellező Karen Clark & Company becslése szerint csak a biztosított kár eléri a 6,4 milliárd dollárt; ebbe beletartozik a szél, a vihardagály és az áradások okozta pusztítás a kilenc érintett amerikai szövetségi államban.

A Helene a múlt héten Floridában ért partot, de egészen az északi Ohióig dúlta végig az Egyesült Államokat, legalább 190 ember halálát okozta, de több százat még mindig keresnek és még mindig majdnem egymillió otthonban nincs áram.

A 4-es kategóriájú hurrikánoktól

szokatlan módon ráadásul a legnagyobb károkat nem a partvidéken, hanem a szárazföldön okozta,

emlékeztetett a Bloomberg, a szél nagyobb pusztítást végzett Georgiában mint Floridában, az áradások pedig szinte elmosták Észak-Karolinát.

Rettegve készülnek a biztosítók

A délkeleti országrészben piacvezető két biztosító, a State Farm és Citizens Property a szektor eddigi legnagyobb veszteségére számít, mivel már

mostanáig több mint hatvanezer kárigényt nyújtottak be náluk.

És tulajdonképpen még örülhetnek is a Helene különös természetének, mert a floridai ingatlantulajdonosok a gyakori nagy viharok miatt inkább kötnek biztosítást árvízkárra, mint a georgiaiak és dél-karolinaiak.

A biztosítók előre félnek, mennyit kell fizetniük a Helene hurrikán okozta károk miatt / Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Bár még nyilván nem mindenki nyújtotta be a kárigényét, a CBS News tudósítása szerint a biztosított kár már a hét elején meghaladta csak Floridában a félmilliárd dollárt. Az igények mintegy öt százalékát már el is bírálták, 1329 esetben ki is fizették, míg 1234 esetben elutasították.

A gazdasági károk sokkal nagyobbak lesznek

A biztosított károk azonban eltörpülnek a gazdasági veszteségek mögött, bár utóbbiakat még nehezebb megbecsülni, ami nyilvánvaló a véleménykülönbségekből.

Steve Bowen, a Gallagher Re viszontbiztosító tudományos vezetője azt nyilatkozta az Axiosnak, hogy a gazdasági veszteség az elérheti a 35 milliárd dollárt, de szinte kizárt, hogy ne legyen legalább 20 milliárd. Hasonló, 34 milliárd dolláros becslést adott a Moody’s Analytics is.