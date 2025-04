Sorban állnak a vevők az új horvát csodafegyverért 

A kézifegyvereiről ismert horvát HS Produkt 2025 februárjában mutatta be legújabb könnyűgéppisztolyát, a Kuna nevű típust. A horvátok korábbi pénzneméről elnevezett fegyver több kaliberben is elérhető, és a gyártó szerint a legnehezebb körülmények között is kiválóan teljesít.

Egyre erősödik a horvát hadiipar / Fotó: Tamisclao

A könnyű, alig 3 kilogrammos fegyver legnagyobb előnye azonban az olcsósága, nagykereskedelmi ára ugyanis kevesebb mint ezer euró, amivel jelenleg a legolcsóbb NATO-kompatibilis géppisztoly a piacon. Az első megrendelők a brazilok voltak, a Sao Pauló-i katonai rendőrség 4500 Kuna géppisztolyt vásárolt. Meg nem erősített hírek szerint az Egyesült Államok is érdeklődik a fegyver iránt, amely a tengerentúli piacon a Springfield Armory márkanév alatt érhető el. Az amerikaiaknak nem ismeretlen a HS Produkt neve, a cég károlyvárosi (Karlovac) gyárában készülő HS2000 (Springfield XD) pisztolyokat számos amerikai bűnüldöző szerv használja – többek között az FBI is rendszeresítette egyes típusait.

Erősödik a horvát hadiipar

A zágrábi védelmi minisztérium adatai szerint Horvátországban jelenleg több száz cég működik a védelmi szektorban, közülük több tucat exportál is. A horvát hadiipar termékei között

hadihajók,

harckocsik,

kézifegyverek,

golyóálló mellények és

más katonai felszerelések is megtalálhatók.

A szektor 2023-ban mintegy 380 millió euró értékben exportált, ami 11 százalékos növekedés az előző évhez képest. A kormány reményei szerint az Európai Védelmi Alapon (EDF) keresztül Horvátország további jelentős megrendelésekhez juthat, ami tovább lendítheti az iparág fejlődését.