Most tárgyalnak arról, hogyan reagáljon Donald Trump vámjaira az Európai Unió - a válasz újabb bombát dobhat a tőzsdékre

Padlót fogtak a tőzsdék

Miután szombaton életbe lépett Donald Trump általános, 10 százalékos vámtétele és korábban Kína is válaszintézkedést jelentett be, az ázsiai tőzsdék után az európai börzék is zuhanással kezdték a hétfői napot. Vagyis ma is folytatódott a zuhanás a tőzsdéken, a BUX masszív eséssel kezdte a hetet, a befektetők leginkább az OTP papírjaitól szabadulnak. Az euró jegyzése benézett 408 forint fölé reggel. Később valamelyest magához tért a magyar tőkepiac a reggeli befektetői kapitulációt követően. A BUX index kora délután már „csak” 2,3 százalékos vesztességben jár, a nyitást követő 10 százalékos mínusszal szemben. Egy esetlegesen erős európai uniós válasz előreláthatóan ismét csapást mérne a tőzsdékre, ami óvatosságra intheti a brüsszeli döntéshozókat is.