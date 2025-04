A Donald Trump által reméltnél sokkal kevesebb folyik majd be a vámokból

Vissza fog esni azoknak a cégeknek a profitja, amelyek nem hárítják át a tarifákat a fogyasztókra, ami azt is jelenti, hogy kevesebb nyereségadót fizetnek. Sok kénytelen lesz leépíteni, ami tovább csökkenti majd a már egyébként is megtorpant fogyasztást, és folytatódik az ördögi kör.

Donald Trump egyelőre ragaszkodik a vámokhoz / Fotó: Shutterstock

Az amerikai vállalatokat sújtja majd az is, hogy Kína és Kanada után lesznek más államok vagy országcsoportok is, például az Európai Unió, amelyek viszontvámokkal válaszolnak, ami visszafogja majd az exportot, az amerikai áruk iránti keresletet. Ugyanez lesz az eredmény azon országok esetében is, amelyek recesszióba zuhannak, vagy legalábbis lassul majd a gazdasági növekedésük a vámháború miatt – emlékeztetett a CNBC.

Az amerikai államkassza pluszvámbevételeit apasztani fogja az is, ha kénytelen lesz kompenzációt fizetni vagy segélyt nyújtani a leginkább sújtott ágazatoknak. Trump első elnöksége alatt 61 milliárd dolláros támogatás adtak az agrártermelőknek,

ami elvitte a 2018 és 2020 között a kínai árukra kivetett vámokból befolyt összeg 92 százalékát.

Meddig tartanak a vámok?

Kérdés az is, mennyi ideig lesznek érvényesek a vámok, mert ettől is függ, hogy mennyi pénzt hoznak a konyhára. Trump a hét végén a Reuters tudósítása szerint azzal dicsekedett, hogy egész hétvégén fogadta az európai és ázsiai vezetők hívásait, akik mind tárgyalni akarnak. „Jönnek a tárgyalóasztalhoz. Tárgyalni akarnak, de nincs tárgyalás, amíg nem fizetnek rengeteg pénzt minden évben” – jelentette ki az Air Force One fedélzetén, ami arra utal, hogy egyelőre nem enged. Érdekes kérdés, hogy mikor tudták a külföldi vezetők elérni, miután egész hétvégén Floridában golfozott.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter szerint a „vámok napokig és hetekig maradnak”.

A JPMorgan legfrissebb becslése szerint a vámok 0,3 százalékponttal 1,3 százalékra vágják vissza az idei amerikai GDP-növekedést, a munkanélküliség pedig 4,2 százalékról 5,3 százalékra emelkedik.