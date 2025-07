Ősszel az európai gazdák meg fogják mutatni az erejüket: gazdaegység jött létre a brüsszeli tervek ellen

Az Európai Bizottság szerdán bemutatott költségvetési terve jelentősen csökkentené az agrártámogatásokat, ami miatt mind Budapesten, mind Brüsszelben az utcára vonultak a gazdák, hogy kifejezzék tiltakozásukat a drasztikus elképzelésekkel szemben.

Brüsszel terve elfogadhatatlan az európai gazdák számára / Fotó: Anadolu via AFP

Jakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke a TV2 Mokka című műsorában elmondta, hogy az új uniós tervek szerint a jelenlegihez képest 100 milliárd euróval csökkenne az agrárbüdzsé, így a gazdák számára is kevesebb támogatás jutna, egyes becslések szerint 20-25 százalékkal, ám a Magosz elnöke szerint ez a szám legalább 30 százalékkal lesz alacsonyabb 2028-tól.

Brüsszel terve nemcsak a magyar, de az európai gazdákat is tönkretenné

Az érdekvédelmi vezető szerint ez nagyon erős negatív hatással lenne az európai gazdákra, ugyanis a forrásokat azért vonják el, hogy Ukrajna gyorsított ütemű csatlakozását segítsék és az ország újjáépítését támogassák, amivel saját versenytársainkat építik fel. Ez azért is nagyon nehéz helyzetbe hozza az európai gazdákat, mert a támogatások elvesztése mellett egy nagyon erős versenyre is kényszerítik őket, úgy, hogy az ukránoknak majd csak a jövőben kell betartani azokat az előírásokat, amiket a magyar gazdáknak már régóta be kell.

Ezek olyan szabályok Jakab István beszámolója szerint mint a GMO-mentesség, a növényvédő szerek használatának korlátozása, a műtrágya használatának csökkentése vagy a zöldítés. Jelen pillanatban is van olyan növényvédő szer, amit Ukrajnában alkalmaznak, amit az unióban már több mint 20 éve betiltottak. A Magosz elnöke szerint ez háttérbe szorítja az uniós gazdákat, mint monda

egy agrárskanzent akarnak csinálni az Európai Unió eddig művelt területein.

Az ukrán áru most is elárasztja az európai piacokat

Jakab István az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi egyezményt kommentálva elmondta, hogy az ukrán termékek jelenleg is szabadon áramolnak az unió országaiba, néhány ország kivételével, mint Magyarország, mely csak a tranzitot engedélyezi szigorú feltételek mellett. Mindez azt jelenti, hogy az uniós baromfihúsimport 500 százalékkal nőtt a háború kezdete óta, de a kalászos gabona esetében is több mint 300 százalékos a növekedés. Az egyezmény tervezete ezen történelmi csúcsoknál némileg alacsonyabb kvótákat határoz meg, de az ukrán termékek még így is elárasztják az európai piacot olcsón, alacsonyabb minőségben és az egészséget is veszélyeztetve.