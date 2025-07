Az Osbourne-birodalom: ki mit örököl Ozzy után?

Ozzy Osbourne neve nemcsak a heavy metal történetébe íródott be aranybetűkkel, hanem egy olyan életművet is jelöl, amely mögött gondosan felépített márka, hatalmas vagyontömeg és példás családi gondoskodás áll. Az énekes halálát követően a szakértők mintegy 220 millió dollárra becsülik a teljes hagyatékát – ez közel 80 milliárd forintnak felel meg.

Ozzy Osbourne elképesztő vagyont hagyott családjára – igazságosan osztják el a pénzt / Fotó: AFP

Felesége, Sharon nemcsak házastársként, hanem üzleti partnerként is aktívan közreműködött Ozzy karrierjében. A házaspár a 2000-es évektől kezdve tudatosan építette fel a The Osbournes valóságshow-n keresztül a család mint márka arculatát, miközben olyan projektek is folyamatos bevételt generáltak, mint az Ozzfest fesztiválsorozat vagy a hivatalos zenekari merchandise-árusítás.

Ozzy saját nevét és arculatát üzletileg is levédte, így azok hasznosítása kizárólag a család kezében marad.

Ki örökli a Ozzy Osbourne vagyonát?

A vagyon sorsa jóval az énekes halála előtt eldőlt: Ozzy és felesége, Sharon Osbourne hosszú éveken át dolgoztak egy átlátható és konfliktusmentes öröklési terven, amely biztosítja, hogy minden az énekes akarata szerint történjen. A hat gyermek – Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis és Elliot – szintén részesednek az örökségből. A végrendeletben meghatározott részarányokat nem hozták nyilvánosságra, de a források szerint minden gyermek külön dedikált juttatásban részesül. Sharon korábban hangsúlyozta:

számukra fontos volt, hogy ne csak pénzt, hanem védett és tiszta örökséget hagyjanak hátra, amely hosszú távon is fenntartható.

Külön figyelmet fordítottak arra is, hogy Ozzy képmásával és hangjával ne élhessenek vissza. Az énekes digitális örökségét – különösen a mesterséges intelligencia korában – szerzői jogi eszközökkel biztosították. Így például előre meghatározták, hogyan és milyen feltételekkel lehet majd felhasználni Ozzy hangját vagy alakját filmekben, reklámokban vagy MI-alapú zenékben.

A Black Sabbath legendás frontemberének öröksége tehát nemcsak zenei és kulturális, hanem jogi és pénzügyi szempontból is kiemelkedő példává vált. A család méltósággal, rendezetten és tudatosan gondoskodott arról, hogy Ozzy életműve valóban tovább élhessen – nem idegen kezekben, hanem azokéban, akik a legközelebb álltak hozzá.