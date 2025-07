Gyógyszeripari gépgyártás: 14 millió eurós beruházás Debrecenben

A fejlesztés által létrejövő többletkapacitás működtetése a jelenlegi létszám megduplázását igényli, a tervezett 450-500 fős létszámot viszont csak 2027 végére tervezik elérni. A bővítés üteme részben a piac függvénye, de legalább ennyire múlik azon is, hogy milyen gyorsan sikerül elegendő számú megfelelően felkészült szakemberre szert tenni.

Jöhet a K+F is

A létszámfejlesztés egyelőre nem ígérkezik könnyű feladatnak, már csak azért sem, mert a szükséges tudás nagyon is gyógyszergyártás-specifikus, így a meglévő szakemberek képzésben az anyacégének tudástranszfert tekintik a legfontosabbnak,

az újabb létszámfejlesztésekhez pedig a Debreceni Egyetem által oktatott szakemberekre számítanak.

Ennek érdekében együttműködési megállapodást is kötöttek az intézménnyel, ám Juhász Csaba szerint nemcsak ez, de a gyógyszeripar kutatásokba történő bekapcsolódás is benne van a pakliban. A Haro Höfliger ugyanis szoros együttműködésben kutat és fejleszt több multinacionális céggel – többek között a Pfizerrel és az Astro Zenecával – és megvan az igény arra, hogy az innovációs láncba hosszabb távon a debreceni gyártó-, és K+F-kapacitásokat is bekapcsolja.