Ismét Budapestre jön Robbie Williams

Hétfőn bejelentette Robbie Williams a 2025-ös turnéját, amelynek keretében az énekes jövő nyáron az Egyesült Királyság, Írország és Európa városaiban lép fel. A Robbie Williams Live 2025 turné Budapestet is érinti, a brit popsztár legnagyobb slágereit és a Better Man című film dalait 2025. szeptember 12-én élőben is lehet hallani az MVM Dome-ban – közölte a Live Nation.

Robbie Williams szeptember 12-én az MVM Dome-ban lép fel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



A Robbie Williams Live 2025 turné május 31-én Edinburgh-ban indul. A koncertkörút ezt követően Londonba, Manchesterbe és Bathba is elér, majd Európa következik, ahol az énekes többek között Írországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Svédországban is fellép. Tavalyi nagysikerű, pillanatok alatt teltházas koncertje után pedig Budapestre is visszatér. A Robbie Williams Live 2025 turné szponzora a FELIX a Purinatól, amely a legkelendőbb macskaeledel Európában.

Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy jövőre találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is (...) de erről bővebben később

– közölte Robbie Williams.

A brit énekes számos rekordot tart az élő fellépések terén. 2006-os világturnéjára több, mint 1,6 millió jegyet adott el egyetlen nap alatt, az ezért járó Guinness Világrekord pedig a mai napig az övé. Csakúgy, mint a rekordszámú koncertlátogatottságé, amikor 375 000 rajongó vett részt három este alatt a legendás knebworth-i fellépésein – ezt a rekordot nem sikerült senkinek sem megdöntenie az Egyesült Királyságban.

Idén júliusban Robbie visszatért a londoni BST Hyde Parkba is, ahol a kritikusok által is elismert, teltházas show-t adott.

A Better Man című életrajzi film Robbie Williams életét és karrierjét mutatja be. A Better Man december 26-án kerül a mozikba.