Háborúra készül Európa: háromszoros sebességgel bővülnek a fegyvergyárak

Európa fegyvergyárai háromszor gyorsabban bővülnek: több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést ölelve fel, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent. Világháború következhet? Az elmúlt években Európa hadiipara óriási átalakuláson ment keresztül. A békeidők lassú és visszafogott gyártási üteme helyett mára egy új, háromszoros tempójú fegyverkezési verseny zajlik – fogalmazott a Financial Times, amelyet az Origo szemlézett.
Összesen 37 vállalat 150 létesítményét felölelő műholdas radaradatok elemzése után a lap azt írta, hogy
az európai fegyvertelephelyek építési tevékenysége felpörgött Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta.
Az adatok azt mutatják, hogy Európa régóta ígért védelmi újjáéledése nemcsak a politikai retorikában vagy a kiadási ígéretekben, hanem a betonban és az acélban is kezd megvalósulni.
Mindez akkor történik, amikor az EU kormányai arról vitatkoznak, hogyan tartsák fenn a Kijevbe irányuló fegyverszállításokat, valamint hogyan újítsák meg saját készleteiket, tekintettel az Egyesült Államok potenciálisan ingadozó kötelezettségvállalására.
Több mint 1000 műholdradar-felvétel segítségével a lap nyomon követte a lőszer- és rakétagyártással kapcsolatos helyszínek változásait, amelyek két szűk keresztmetszetet jelentenek a nyugati ország Ukrajna iránti támogatásában.
Az Európai Űrügynökség által üzemeltetett Sentinel–1 műholdak szerint a vizsgált helyszínek körülbelül egyharmadán építési munkálatok jelei mutatkoztak.
William Alberque, az Ázsia–Csendes-óceáni Fórum vezető adjunktusa és a NATO fegyverzetkorlátozási igazgatója szerint: „Ezek mélyreható és strukturális változások, amelyek közép- és hosszú távon átalakítják a védelmi ipart. Amint tömeggyártásba kezdünk, az alapanyagok és a robbanóanyagok elkezdenek áramlani, ami csökkenti a rakétagyártás költségeit és bonyolultságát.”
Az elemzés szerint a változások által jelzett területek nagysága a 2020–21-es évek 790 ezer négyzetméterről 2024–25-re 2,8 millió négyzetméterre ugrott. A helyszínekről készült fényképek megerősítették, hogy új épületek építettek, új utakat aszfaltoztak.
A cikk megjegyzi:
A legnagyobb bővülést végrehajtó telephelyek között volt a német Rheinmetall védelmi óriás és a magyar N7 Holding közös projektje,
amely egy hatalmas lőszer- és robbanóanyag-gyártó telephelyet épített a nyugat-magyarországi Várpalotán.
A Rheinmetall közlése szerint az építkezés folytatódik, mivel a telephelyen más típusú lőszert is fognak gyártani, beleértve a 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket és a 120 milliméteres lőszert a Leopard 2 tankhoz és potenciálisan a Pantherhez is. A telephelyen egy robbanóanyaggyár is helyet kap majd.
A Rheinmetall termékei között szerepelnek
A vállalat kulcsszerepet játszik az európai védelmi iparban, különösen az Ukrajnának szánt hadianyag-ellátásban.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a német hadiipari óriás megerősítette idei célkitűzését, és történelmi méretű megrendelésállományról számolt be. A vártnál szolidabban alakult a Rheinmetall második negyedéves bevétele, elsősorban a német védelmi szerződések csúszása miatt.
Korábban az Európai Unió
500 millió eurós finanszírozási kezdeményezést mutatott be a lőszergyártást támogató törvény (ASAP) részeként.
Mind a Rheinmetall, mind a rakétamotorokat gyártó Roxel telephelyeit is támogatta az ASAP.
Az Európai Unió egy új, 1,5 milliárd eurós védelmi programról tárgyal, amely támogatásokon keresztül „az ASAP logikáját követi”, és az Európai Bizottság szerint közös beszerzéseket is finanszírozna.
Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa a Financial Timesnak elmondta, hogy Moszkva inváziója óta Európa éves lőszergyártási kapacitása 300 ezerről az év végére körülbelül 2 millióra nőtt.
A cikk megjegyzi, hogy húsz telephelyen egyértelmű fizikai bővülés látható az ASAP finanszírozásával, beleértve teljesen új gyárak és utak építését. Összesen 14 telephelyen kisebb bővítések láthatók, például új parkolókat építenek, a többi telephely vagy nem bővült, vagy iroda- és kutatóépületek voltak.
A szakértők úgy vélik, hogy a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek továbbra is problémát jelentenek Európa és tágabb értelemben a NATO számára, mivel Oroszország megelőzi ellenfeleit.
Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem kutatója szerint a rakéták kritikus fontosságúak az orosz szárazföldi erők fölényével szemben. „A rakéták a NATO győzelmi előfeltételének az alapja. Mert nem fogunk lépést tartani az orosz mozgósítás ütemével” – mondta Hoffmann.
