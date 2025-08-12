Háborúra készül Európa: háromszoros sebességgel bővülnek a fegyvergyárak

Európa fegyvergyárai háromszor gyorsabban bővülnek: több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést ölelve fel, ami történelmi léptékű újrafegyverkezést jelent. Világháború következhet? Az elmúlt években Európa hadiipara óriási átalakuláson ment keresztül. A békeidők lassú és visszafogott gyártási üteme helyett mára egy új, háromszoros tempójú fegyverkezési verseny zajlik – fogalmazott a Financial Times, amelyet az Origo szemlézett.

Európa háborúra készül: több tucat vállalat pörgeti fel a hadipar beruházásait / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Összesen 37 vállalat 150 létesítményét felölelő műholdas radaradatok elemzése után a lap azt írta, hogy

az európai fegyvertelephelyek építési tevékenysége felpörgött Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta.

Az adatok azt mutatják, hogy Európa régóta ígért védelmi újjáéledése nemcsak a politikai retorikában vagy a kiadási ígéretekben, hanem a betonban és az acélban is kezd megvalósulni.

Mindez akkor történik, amikor az EU kormányai arról vitatkoznak, hogyan tartsák fenn a Kijevbe irányuló fegyverszállításokat, valamint hogyan újítsák meg saját készleteiket, tekintettel az Egyesült Államok potenciálisan ingadozó kötelezettségvállalására.

Több mint 1000 műholdradar-felvétel segítségével a lap nyomon követte a lőszer- és rakétagyártással kapcsolatos helyszínek változásait, amelyek két szűk keresztmetszetet jelentenek a nyugati ország Ukrajna iránti támogatásában.

Az Európai Űrügynökség által üzemeltetett Sentinel–1 műholdak szerint a vizsgált helyszínek körülbelül egyharmadán építési munkálatok jelei mutatkoztak.

William Alberque, az Ázsia–Csendes-óceáni Fórum vezető adjunktusa és a NATO fegyverzetkorlátozási igazgatója szerint: „Ezek mélyreható és strukturális változások, amelyek közép- és hosszú távon átalakítják a védelmi ipart. Amint tömeggyártásba kezdünk, az alapanyagok és a robbanóanyagok elkezdenek áramlani, ami csökkenti a rakétagyártás költségeit és bonyolultságát.”

Az elemzés szerint a változások által jelzett területek nagysága a 2020–21-es évek 790 ezer négyzetméterről 2024–25-re 2,8 millió négyzetméterre ugrott. A helyszínekről készült fényképek megerősítették, hogy új épületek építettek, új utakat aszfaltoztak.