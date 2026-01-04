Hatalmas részvény-visszavásárlásról döntött a 4iG: itt vannak a részletek

Csaknem kétmillió saját részvényt vett a 4iG az MRP-szervezettől – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

Ebből kiderült, hogy

alapító vagyon visszaszállás és tagi részesedés bevonása keretében

a 4iG Nyrt. 1 945 000 darab részvényét vásárolta vissza.

A tájékoztatás szerint a tranzakcióval, amely a 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztül elindított részvényalapú javadalmazási politika keretében valósult meg

a 4iG tulajdonában lévő saját részvény állománya 7 292 590 darabra nőtt, ami az összes részvény 2,44 százaléka.

Korábbi tájékoztatásuk alapján a programban résztvevő vezető tisztségviselők és más MRP tagok tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében az MRP-től vettek részvényeket a programban rögzített 878,94 forintos vételáron, majd szintén OTC-ügylet keretében értékesítették azokat a 4iG Informatikai Zrt., mint a 4iG leányvállalata részére a tranzakció aláírásának napját megelőző 180 napos tőzsdei átlagáron.

A 4iG a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei szerdán 4360 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 912 és 4965 forint között változott.