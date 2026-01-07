Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Amerika által elfoglalt orosz olajszállító tanker: máris itt van Moszkva válasza – "Ezt egyetlen ország sem teheti meg"

Az oroszok egy sor követeléssel álltak elő. Nehéz megjósolni, hogyan folytatódik a konfliktus, de az elfoglalt orosz olajszállító ügyében benne van az eszkaláció lehetősége.
Hecker Flórián
2026.01.07, 19:26
Frissítve: 2026.01.07, 19:57

Reagált az orosz külügy az elfoglalt orosz olajszállító ügyére – jelentette szerda este az MTI.

Elfoglalt orosz olajszállító: máris itt van Moszkva válasza Amerikának / Fotó: Anadolu via AFP

Az eset előzménye, hogy szerdán a Pentagon közölte: az Egyesült Államok lefoglalta az orosz zászló alatt közlekedő, eredetileg Bella 1, jelenleg The Marinera néven ismert olajszállító hajót, amely az Atlanti-óceán északi medencéjében haladt.

A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy a tartályhajót még 2024-ben azonosította az Egyesült Államok az orosz „árnyékflotta” tagjaként, és illegális olajszállításában való részvétel miatt szankciót vezetett be ellene.

Donald Trump amerikai elnök korábban tengeri blokádot rendelt el azon szankcionált olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak, vagy elhagyják az ország kikötőit. Az amerikai erők déli parancsnoksága az elfogást megelőző napon az X-en azt ígérte: fellép a szankcionált hajók és szereplők ellen.

Elfoglalt orosz olajszállító: máris itt van Moszkva válasza Amerikának

Moszkva most azt követeli, hogy emberségesen bánjanak állampolgáraival az amerikaiak által lefoglalt tankeren. „Oroszország követeli, hogy emberségesen és tisztességesen bánjanak állampolgáraival, tiszteletben tartva jogaikat és érdekeiket az amerikaiak által nemzetközi vizeken lefoglalt Marinera olajszállító tankeren” – közölte szerdán a moszkvai külügyminisztérium.

Az orosz külügyminisztérium figyelemmel kíséri az Atlanti-óceán északi részén orosz zászló alatt hajózó Marinera tanker sorsát, amelyet értesülések szerint amerikai katonák szállták meg. „Figyelembe véve azon értesüléseket, miszerint orosz állampolgárok is vannak a legénység tagjai között,

  1. követeljük az amerikai féltől az emberséges és tisztességes bánásmódot,
  2. valamint azt, hogy szigorúan tartsa tiszteletben jogaikat és érdekeiket,
  3. és ne akadályozza mielőbbi hazatérésüket szülőföldjükre”

– sorolta a tárca.

Az orosz közlekedési minisztérium egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye értelmében a nyílt tengeren a szabad hajózás rendje érvényesül,

és egyetlen ország sem alkalmazhat erőt olyan hajó ellen, amely valamely más országban megfelelően regisztrálva van.

A Marinera 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az Oroszországi Föderáció zászlaja alatt hajózhasson. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az engedélyt az orosz jogszabályok és a nemzetközi jog normái alapján adták ki.

