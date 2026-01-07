Deviza
Újabb nemzetközi forrás érkezik az ukrán gazdaságba a magánszektor támogatására. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hitelt nyújt az OTP-csoport ukrajnai lízingbankján keresztül, elsősorban mikro-, kis- és középvállalatok számára. Az EBRD hitel Ukrajnának a bizonytalan gazdasági környezetben is beruházási lehetőséget teremthet.
VG/MTI
2026.01.07, 19:46
Frissítve: 2026.01.07, 20:01

Az OTP-csoport ukrajnai lízingbankjának nyújtott hitellel támogatja az ukrán magánszektort az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

Londonban jelentette be az óriásbank: fontos feladatot kapott az OTP Ukrajna finanszírozásában – erre kell fordítani a pénzt
Londonban jelentette be az óriásbank: fontos feladatot kapott az OTP Ukrajna finanszírozásában – erre kell fordítani a pénzt 

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet szerdai tájékoztatása szerint a helyi valutában folyósítandó, 20 millió eurónak megfelelő értékig terjedő hitelcsomagból az OTP Leasing az ukrán mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességét és ellenállóképességét erősítheti, bővítve az ilyen kategóriájú cégek hozzáférését a lízingtermékekhez a szűkös likviditás és a megnövekedett gazdasági bizonytalanság időszakában.

Az EBRD ismertetése szerint 

a hitelfinanszírozás 50 százalékát a kedvezményezett ukrán vállalatoknak az Európai Unió előírásait teljesítő, illetve zöld technológiák meghonosítását célzó hosszú távú beruházásokra kell fordítani.

A hitel lehetővé teszi az OTP Leasing számára a lízingtermékek iránti erőteljes helyi kereslet kielégítését, az ukrán mikro-, kis- és középvállalatok számára pedig járművek, felszerelések és gépipari termékek beszerzését anélkül, hogy előre nagy összegű tőkekihelyezésekre kényszerülnének - tájékoztatott az EBRD.

A bank szerint a program kiemelten ösztönzi azokat az ukrajnai mikro-, kis- és középvállalatokat, melyek eszközállománya a háború miatt megrongálódott vagy megsemmisült, és azokat az üzleti vállalkozásokat is, melyek háborús veteránok, otthonaikból távozni kényszerült munkavállalók és fogyatékossággal élők újbóli integrálásában vesznek részt.

Emellett támogatásban részesülnek azok a kis cégek is, melyek máshova települtek a háború által érintett térségekből, vagy éppen továbbra is ezekben a térségekben működnek.

Az EBRD közölte, hogy az Egyesült Államok 10 százalékig terjedő kamattámogatást nyújt a hitelcsomaghoz.

A bank a szerdai tájékoztatásban közölte azt is, hogy a háború kezdete óta több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást folyósított Ukrajna számára; ehhez 3,3 milliárd euróval járultak hozzá az EBRD pénzügyi partnerintézményei.

A londoni bank jelenleg Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében jóváhagyta az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

