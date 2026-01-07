Ha ez igaz, mindent megmagyaráz: aranyat tartalmazhat a venezuelai olaj – ezért fáj annyira Kínának, hogy Amerika elvette tőle

Sokan azt harsogják, hogy Kínát „elvágták az olcsó venezuelai olajtól”, de ez csak a történet felszíne. A valódi üzlet nem a hordókban, hanem a finomítás után visszamaradó hamuban lapul: van itt ugyanis vanádium, nikkel és még arany is.

A venezuelai olaj körüli geopolitikai viharban mindenki a mennyiségről beszél, miközben a lényeg pont a minőségben van / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az utóbbi hetekben egyre több elemzés jelent meg arról, hogy az Egyesült Államok lépései miatt Kína „elveszítheti” a venezuelai olajat. A narratíva egyszerű: megszűnik az olcsó import, Peking bajba kerül. Csakhogy ez legfeljebb részigazság.

A számok önmagukban is árulkodók. Kína 2024-ben napi körülbelül 300 ezer hordó kőolajat importált Venezuelából.

Ez első ránézésre soknak tűnik, éves szinten azonban alig 1,7 százaléka Kína teljes olajfogyasztásának. Vagyis önmagában az ellátás kiesése nem földrengés.

A valódi történet ott kezdődik, amiről alig esik szó: a venezuelai extra nehéz kőolaj szennyezéseiben. Az üzemanyagban ugyanis arany lapul – a Tibor-tech nevű Facebook-oldalon pedig azt is bemutatták, hogy mekkora értékről van szó.

Vanádium és nikkel: ez nem hiba, hanem a venezuelai olaj legnagyobb értéke

A venezuelai kőolaj rendkívül magas vanádium- és nikkeltartalommal rendelkezik. Egyetlen hordó – nagyjából 159 liter – körülbelül

85 gramm vanádiumot

és 15 gramm nikkelt tartalmaz.

Ha ezt pénzre váltjuk, a kép még érdekesebb. Körülbelül 12 hordó kőolajból kinyerhető 1 kilogramm vanádium, amely ércekből előállítva és tisztán megvásárolva 400 dollár körüli értéket képvisel. Eközben maga a kőolaj hordónként nagyjából 45 dollárba került.

A nikkel esetében 67 hordónyi olajból jön ki 1 kilogramm, amelynek piaci ára nagyjából 17 dollár.

Első ránézésre ez kevésbé látványos, de ipari szempontból kulcsfontosságú.

Az extra nehéz venezuelai olaj feldolgozásánál elkerülhetetlen a késleltetett kokszolás. Ennek során sok üzemanyag kinyerhető, viszont jelentős mennyiségű hamu és pernye marad vissza.

Ebben a maradékban található: koksz, korróziós inhibitorok (például magnézium-oxid), alkáli vegyületek, vanádium- és nikkelvegyületek, és kisebb, de nem elhanyagolható mennyiségben arany is.