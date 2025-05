A Marvel Studios legújabb szuperhősfilmje, a Mennydörgők* (Thunderbolts*) a nyitóhétvégén 76 millió dolláros bevételt ért el az Egyesült Államokban, és további 86,1 millió dollárt nemzetközi szinten, így összesen 162,1 millió dollárt hozott világszerte, ezzel majdnem visszatermelve a 180 millió dolláros gyártási költségét. A film kritikai fogadtatása pozitív: a Rotten Tomatoes-on 88 százalékos értékelést kapott a kritikusoktól, míg a nézők körében 94 százalékos tetszési indexet ért el – ezzel pedig hosszú idők óta az egyik legmagasabbra értékelt Marvel-film lett.

Nagyot dörrent az új Marvel-film – a Mennydörgők* a kritikusokat és a mozikasszákat is meglepte / Fotó: MARVEL STUDIOS - WALT DISNEY STU

A kritikusok külön kiemelték Florence Pugh alakítását Yelena Belova szerepében, aki érzelmi mélységet és humort vitt a karakterbe, ezzel emelve a film színvonalát. Julia Louis-Dreyfus is dicséretet kapott Valentina Allegra de Fontaine megformálásáért, akit a legjobb Marvel-főgonosznak tartanak Thanos óta – bár, hogy Valentina mennyire főgonosz, ezt majd mindenki eldönti magának.

A Mennydörgők* egy új kezdett

A Mennydörgők* nemcsak egy újabb szuperhősfilm a Marvel palettáján, hanem stratégiai jelentőségű mérföldkő egy átalakuló univerzum számára, melyet idén már az Amerika Kapitány: Szép új világ már elkezdett. A Marvel Moziverzum az utóbbi években látványosan küzdött az Bosszúállók: Végjáték utáni identitásválsággal. A fázisok közti átkötő filmek sok kritikát kaptak, és nem hozták a megszokott anyagi sikert sem. Ebben a kontextusban

a Mennydörgők* kiemelkedő első hétvégi eredménye (162,1 millió dollár globálisan) és pozitív kritikai fogadtatása valódi fellélegzés lehet a stúdiónak.

A Mennydörgők* egyfajta új kezdet is lehet a Marvel számára. A film fináléjában felvezetett „Új Bosszúállók” koncepció új irányt nyit, és a nézők számára is izgalmas kérdéseket vet fel: ki kerülhet még ebbe a csapatba? Milyen új fenyegetések várhatók? Mindez egyfajta puha rebootként is értelmezhető, mely új alapokra helyezi a következő fázisokat.

Emellett a Mennydörgők* okosan ágyaz meg a közelgő Fantasztikus Négyes-filmnek, melyet még idén nyáron kerül a mozikba. Utalások, háttérinformációk és egy stáblista utáni jelenet is összeköti a két projektet – a Mennydörgők* így nem egy különálló történet, hanem egy új, összefonódó Marvel-cselekményív nyitánya.