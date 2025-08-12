Peking kemény döntést hozott az Nvidia-csipekkel kapcsolatban – a hazai vállalatok elbúcsúzhatnak az amerikai processzoroktól

Kína arra ösztönzi a hazai vállalatokat, hogy kerüljék az Nvidia H20-as processzorainak használatát – különösen állami és nemzetbiztonsági célokra –, ami újabb akadályt gördít az amerikai csipgyártó és versenytársa, az AMD kínai piaci tervei elé. A döntés egyben megkérdőjelezi a Trump-adminisztráció nemrég hozott lépését is, amellyel feltételek mellett újra engedélyezte az amerikai MI-csipek – köztük az Nvidia H20 – exportját Kínába.

Kínai tiltólistán az Nvidia H20-as csipjei: Peking attól tart, Amerika kémkedni próbál / Fotó: Hepha1st0s

Tiltólistán a kormányzati felhasználás

Az elmúlt hetekben kínai hatóságok több vállalathoz is hivatalos értesítést juttattak el, melyben egyértelműen arra intették őket, hogy ne alkalmazzák a H20-as modelleket állami vagy nemzetbiztonsági projektekben. Az AMD kevésbé fejlett MI308-as gyorsítóit is érinti a figyelmeztetés, bár ezekre vonatkozóan nem minden esetben küldtek írásos utasítást – írja a Bloomberg.

A döntés különösen kényes, mivel

a két gyártó idén tavasszal kapta meg Washington engedélyét a korlátozott teljesítményű MI-csipek Kínába irányuló értékesítésére

– azzal a feltétellel, hogy az eladásokból származó bevétel 15 százalékát átadják az amerikai kormánynak. Most viszont Peking saját cégeit igyekszik lebeszélni ezek beszerzéséről. A Trump-kormányzat szerint a H20-csipek újbóli forgalmazása része a Kínával folytatott, ritkaföldfémmágnesekkel kapcsolatos tárgyalásoknak, ezek olyan iparágakban létfontosságúak, ahol Kína exportkorlátozásokat vezetett be a fokozódó kereskedelmi feszültségek miatt. A döntést amerikai törvényhozók is mindkét pártból bírálták: attól tartanak, hogy a H20 hozzáférhetővé tétele Kínában gyengíti az Egyesült Államok technológiai fölényét a mesterséges intelligencia terén.

Fő a hazai ipar védelme – de milyen áron?

A kínai állami média az utóbbi időben többször is kétségbe vonta a H20-asok biztonságát és megbízhatóságát. A hivatalos levelekben szereplő kérdések között volt, miért választják a cégek az Nvidiát hazai alternatívák helyett, és találtak-e bármilyen biztonsági kockázatot a csipekben:

Peking attól tart, hogy az amerikai hardverek akár helymeghatározásra vagy távoli leállításra is alkalmasak lehetnek – ezt az Nvidia határozottan tagadja. A másik fő ok a kínai csipipar erősítése. Peking hosszú ideje arra ösztönzi a vállalatokat, hogy hazai gyártású processzorokat használjanak, és már bevezettek olyan energiahatékonysági előírásokat is, amelyeknek a H20 nem felel meg.

Bár a csip kifejezetten a kínai piacra készült az amerikai exportkorlátozások betartásával, Kína egyelőre nem tiltja teljesen a használatát.