Van még jövője a Salesforce-nak, vagy likvidálja az AI?

Ha az idei hozamokat vizsgáljuk az amerikai részvénypiacokon elmondható, hogy ugyan már nem a technológia volt a legerősebben teljesítő szektor az S&P 500 indexen belül, de a 20 százalék feletti teljesítmény a technológiai alindex esetében így sem nevezhető gyengének. Van viszont egy szelete a technológiai szektornak, ahol kifejezetten gyengén alakult a 2025-ös részvénypiaci teljesítmény. Ebben a szegmensben szerepel a Salesforce is.

Szoftveróriások a pácban

Ez nem más, mint alkalmazásszoftvert nyújtó cégek köre. Ide olyan szoftveróriások sorolhatók, mint az Adobe, a ServiceNow vagy a Salesforce is. Ezen cégek részvényeinek idei éves teljesítménye nem nevezhető túl erősnek, a ServiceNow esetében 27, míg az Adobe és Salesforce párosánál 20 százalékos mínusz látható az év végén.

Ezek a cégek eléggé eltérő szolgáltatásokat nyújtanak – Adobe: grafikus megoldások, Salesforce: ügyfélkapcsolat-kezelés, ServiceNow: üzleti folyamatok digitalizálás –, de van egy közös pontjuk: a mesterséges intelligencia (AI) megjelenésével kérdésessé vált a piacvezető szerepük.

A Salesforce esetében elmondható volt az utóbbi 10 évben, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelésben (CRM) egyértelműen a piacvezető céggé nőtte ki magát, 2024 végére elérve a 340 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Az IDC elemzése alapján a CRM-piacon 2024-ben 20,7 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett a szegmensben, olyan szereplőket megelőzve, mint

a Microsoft,

az Oracle

vagy a SAP.

A társaság forradalmasította a felhőalapú SaaS (szoftver mint szolgáltatás) piacot, könnyedén elérhetővé téve CRM-szolgáltatását minden ügyfélkapcsolatot menedzselő munkavállaló számára egy cégen belül.

A Salesforce-nak mára egy olyan platformot sikerült kiépítenie, amellyel minden egyes ügyféllel kapcsolatos adatot és folyamatot (például rendelés állapota, számlázás, panaszkezelés, tranzakciós adatok stb.) nyomon követhetnek a rendszert használó alkalmazottak, így javítva az ügyfélélményt és növelve a hatékonyságot.

Kérdéses viszont, hogy ezt a piacot miképpen fogja átalakítani a mesterséges intelligencia.

A piaci várakozások szerint az ügyfél-kapcsolattartás és az értékesítés a legsebezhetőbb iparágak közé tartozhatnak, ahol az AI-ügynökök kiválthatják a dolgozókat. Ha az emberi tényező idővel kiesne, vagy legalábbis csökkenne a szerepe, az a Salesforce-ra nézve sem lenne túl kedvező, hiszen üzleti modellje alapvetően az egyes munkavállalókhoz kötött előfizetéseken alapul.