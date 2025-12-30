Vége a hagyományos napelemeknek, sokkal jobbat fedeztek fel: Japán új korszakot nyitott a napenergiában – videón a Sphelar

A napelemek több mint egy évszázadon át laposak voltak, mert mindenki ezt tartotta természetesnek. Japán most bebizonyította, hogy ez nem szükségszerű, és új korszakot nyit a napenergia hasznosításában.

Több mint 140 év után Japán alapjaiban kérdőjelezi meg a napelemek formáját / Fotó: Laszlo66 / Shutterstock

A modern napelemek története egészen 1883-ig nyúlik vissza, amikor Charles Fritts szelénalapú cellákat hozott létre vékony fémréteggel bevonva. Ezek az első fotovoltaikus eszközök forradalmiak voltak, de egy közös tulajdonságuk azóta is megmaradt: merev, lapos kialakítás. Ez a forma akkor működik jól, ha a fény egy irányból érkezik. A Nap azonban nem így viselkedik.

Miért kellene a napelemnek laposnak lennie?

Ezt a kérdést tette fel magának a Kyosemi alapítója is. A felismerés egyszerű volt: a napfény nemcsak felülről érkezik, hanem visszaverődik, szóródik, és gyakorlatilag minden irányból eléri a felszínt.

Laboratóriumi mérések igazolták, hogy egy gömb alakú felület sokkal több beeső fényt képes hasznosítani, mint egy sík panel. Innen indult el a Sphelar ötlete: egy teljesen új, háromdimenziós napelem. A megvalósításhoz Japán különleges kutatási infrastruktúrát hozott létre. A JAMIC, vagyis a Japan Microgravity Center egy egykori bányajáratban működött, ahol egy 710 méteres aknában mikrogravitációs kísérleteket végeztek.

A Kyosemi mérnökei olvadt szilíciumot helyeztek vákuumkapszulába, majd egy 500 méteres szabadesés során figyelték, hogyan kristályosodik újra súlytalanságban. Az eredmény: közel tökéletes, sima szilíciumgömbök.

A legnagyobb kihívást nem a forma, hanem az elektronika jelentette.

Egy gömb felületén kellett létrehozni a P-N átmenetet, amely a villamos energia termelésének alapja.

A Kyosemi optoelektronikai tapasztalata tette lehetővé, hogy a gömb alakú cellák sorba kapcsolva már az első prototípusoknál is mérhető elektromos teljesítményt produkáljanak. Ezzel bebizonyosodott: a napelemeknek valóban nem kell laposnak lenniük.

Sphelar: napelem minden irányból

A Sphelar gömbcellák képesek egyszerre több irányból érkező fényt hasznosítani. Nem kell őket pontosan tájolni, és árnyékos vagy szórt fényviszonyok között is hatékonyabban működnek, mint a hagyományos panelek. Az EcoPortal szerint ez teljesen új alkalmazási lehetőségeket nyit meg az építészetben, az iparban és az elektronikai eszközök világában.