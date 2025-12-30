Döntött Kína: januártól minden megváltozik az elektromos autóknál, bevezetik a kötelező fogyasztási szabályt – a BYD leállíthatja egyes modelljei gyártását

Az elektromos átállás sem jelenti azt, hogy az autógyártók búcsőt mondhatnak a takarékosságra ösztönző szabályoknak, legalábbis erre utal, hogy az elektromos autók legnagyobb piacában, Kínában kötelező érvényű energiafogyasztási szabályokat vezetnek be ezekre a járművekre is, szakítva a korábbi, mindössze ajánlásokat megfogalmazó gyakorlattal.

Az alacsony fogyasztás Peking szerint az elektromos autók körében is előny/Fotó: Shutterstock

Az e-cars összefoglalója szerint a szabvány konkrét villamosenergia-fogyasztási felső határokat rögzít, ám lesznek különbségek az autó súlya és műszaki paraméterei alapján. Az értékek meghatározásakor pedig figyelembe vették a jelenleg kapható modellek valós fogyasztási adatait is, ahogy azt is, hogy mekkora lehetőségeket rejlenek az energiahatékonysági technológiák fejlesztésében. De a költséghatékonyság és az eltérő felhasználási forgatókönyvek szempontjaira is tekintettel voltak.

Szigorú szabályok az elektromos autók további fejleszése érdekében

Az új szabályok azonban szigorúbbak a korábbi ajánlásoknál, így átlagosan 11 százalékkal alacsonyabb fogyasztást várnak el az elektromos autóktól a korábbinál, ami a kínai hatóságok szerint a hatótávolság 7 százalékos növekedését vonhatja maga után. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az egyelőre személyautókra vonatkozó szabályozás a különböző járműtípusok között differenciál is, tehát nincs szó arról, hogy egyszerűen csökkentik a határértékeket.

A szabályozás célja az energiahatékonysági fejlesztések ösztönzése, anélkül, hogy előre győztest hirdetnének.

A szabvány életbe lépése után a gyártóknak technikai módosításokat kell végrehajtaniuk az újonnan gyártott tisztán elektromos személyautókon. Egy nagyjából kéttonnás elektromos autó esetében a megengedett maximális fogyasztás 15,1 kWh/100 km lehet, ami kevesebb mint két liter benzin energiatartalmának felel meg.

Csak a tisztán elektromos autók a célkeresztben

Az új szabályok kizárólag a tisztán elektromos autókra vonatkoznak majd, ám a kiterjesztett hatótávú és a plug-in hibrid autók esetében is lesznek olyan szabályok, melyek az energiahatékonyságot ösztönzik. A kínai hatóságok azonban fontosnak tartották azt is megjegyezni, hogy a hatékonyságnövelést nem pusztán a nagyobb akkumulátorok segítségével szeretnék elérni, hanem más fejlesztésekkel is.