A szemünk láttára omlik össze az orosz vasút: gigantikus adósságot halmozott fel a háború miatt – kritikus év lesz a 2026-os

Az állami tulajdonú Orosz Vasutak igazgatótanácsa 713,6 milliárd rubelben (9,15 milliárd dollárban) hagyta jóvá a 2026-os kiadásokat, szemben az idei 890,9 milliárd rubellel – közölte a vállalat hétfőn.

Bajban az orosz vasút / Fotó: robertharding via AFP

Az orosz kormány folyamatosan tárgyal az ország legnagyobb munkaadójának megsegítésére , amely 4 billió rubeles (50,8 milliárd dolláros) adósságot halmozott fel az orosz gazdaság hirtelen lassulása okozta bevételcsökkenés miatt. Ennek legfőbb oka a háború.

Az Orosz Vasutak közleménye szerint a jóváhagyott kiadásokból 531,4 milliárd rubelt az infrastruktúra és a biztonság fenntartására, további 161,7 milliárd rubelt vasúti kocsik vásárlására, 120 milliárd rubelt pedig a Moszkva és Szentpétervár közötti nagysebességű vasútvonal építésére költenek – derült ki a Reuters cikkéből.

Andrej Kosztyin, az Orosz Vasutak legnagyobb hitelezőjének és Oroszország második legnagyobb bankjának, a VTB-nek a vezérigazgatója a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy a befektetések magas szinten tartása az adósságátstrukturálással kapcsolatos megbeszélések egyik legfontosabb témája.

Az Orosz Vasutak 2025-ös kiadásai, amelyek kulcsfontosságúak a vállalat beszállítói számára, továbbra is nagyon alacsony szinten vannak az előző évi rekordhoz képest, amikor elérték az 1,5 billió rubelt.

Hetente egyeztetnek az orosz vasút megmentéséről

A cégvezető szerint a legnagyobb orosz foglalkoztató kisegítéséről hetente egyeztetnek a kormánnyal, és a tárgyalásoknak része az ország központi bankja is. Erre szükség is van, hiszen

a második legnagyobb orosz bank vezetője a hitelek átrendezését attól teszi függővé, hogy az orosz jegybank ebben az esetben ne követeljen meg pótlólagos tartalékokat a hitelezőktől.

A jegybank az idei évben már engedélyezte a vállalati adósság átszervezését a kötelező tartalék emelése nélkül, amennyiben a törlesztések időben megtörténnek és a cégek egy hároméves pénzügyi tervet is letesznek az asztalra. Kosztin szerint ezt a megoldást kellene a jövő évre is meghosszabbítani a vasút megmentése érdekében.