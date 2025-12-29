Biztatóan alakul az új belépők száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában 29,7 ezer új tagot regisztráltak a piaci szereplők, ami bő nyolcezres – 37,3 százalékos – ugrás az előző év azonos időszakához képest. A belépők számának növekedése nyomán az utóbbi néhány negyedévben a taglétszám is növekedésnek indult, és szeptember végére meghaladta az 1,078 milliót. Utóbbi azért különösen örvendetes, mert a taglétszám hosszú éveken keresztül lassan, de szinte folyamatosan csökkent az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban, vagyis egy viszonylag hosszú negatív trendet sikerült megtörni az utóbbi néhány negyedévben.

Nyugdíjpénztárak – többet gondolunk az időskorra, nő az új belépők száma az önkéntes nyugdíjpénztáraknál / Fotó: chayanuphol / Shuttertstock

Visszafogott lehet a hatása a nyugdíjpénztár lakáscélú felhasználásának

A pénztárak szempontjából biztató az is, hogy a nyugdíjpénztári egyenlegek lakáscélú felhasználásának átmeneti – 2025-ben élő – lehetősége nem tépázta meg érdemben a felhalmozott vagyont: az év első kilenc hónapjában nagyjából nem egészen 80 milliárd forintot fizettek ki erre a célra a kasszák, ami időarányosan is jóval kisebb összeg annál a 200-300 milliárd forintnál, amelyre éves szinten előzetesen számítani lehetett. Ami pedig különösen fontos, hogy azoknak a tagoknak a nagy többsége is maradt a pénztáraknál, akik lakáscélra használták egyenlegük egy részét, vagyis e lehetőség miatt kevesen hagytak fel a nyugdíjcélú megtakarítással.

Amellett pedig, hogy taglétszám lassú csökkenését sikerült megállítani a szektorban, a tagdíjbevételek is emelkednek az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Az MNB statisztikái szerint a tagok által fizetett tagdíj elérte a 110 milliárd forintot az idei év első kilenc hónapjában, ami jelentős, 15,3 százalékos emelkedés éves alapon. Közben több mint 9 százalékkal nőtt a munkáltatói hozzájárulások összege is, és meghaladta a 36,5 milliárd forintot. Mindezek – és a befektetéseken elért hozamok – nyomán szeptember végére új csúcsra emelkedett az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona: meghaladta a 2352 milliárd forintot, ami éves alapon 8,7 százalékos növekedés.