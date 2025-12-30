Orosz gáz Európában: ötven éve nem történt ilyen, mint most, a Gazprom mélyen hallgat – az LNG fűti az EU-t

Az 1970-es évek közepe óta nem exportált ennyire kevés vezetékes földgázt Európába Oroszország, mint idén, miután az év elején Ukrajna nem újította meg az ország területén keresztülfutó vezeték tranzitszerződését.

Az ukrán tranzit leállása után Szlovákia is csak Magyarország felől tud orosz gázt venni/Fotó: Anadolu via AFP

Hamarosan teljesen leszakadhat az orosz gázról Európa

Ráadásul az Európai Unió 2027 végén minden orosz gázszállítást leállítana, hogy megszabaduljon az orosz gáztól való függéstől, valamint elvágja Moszkvát a háború finanszírozásához szükséges bevételeitől. Az Ukrajna elleni invázió előtt

az orosz energiahordozók legnagyobb piaca Európa volt, köszönhetően a még a szovjet időkben megépült vezetékeknek.

Az Európába tartó vezetékes földgáz-export 2018-19-ben érte el a csúcsát, amikor 175-180 milliárd köbmétert tett ki, ami dollármilliárdokat hozott a többségében állami tulajdonú Gazprom konyhájára. Azonban az ukrán tranzitútvonal lezárulta után idén már csak 18 milliárd köbméter gáz érkezett vezetéken Európába Oroszországból, kizárólag a Török Áramlat vezetéken keresztül a Reuters számításai szerint.

Fél évszázados mélyponton a gázszállítások

A Gazprom adatai szerint a Szovjetunió 1975-ben 19,3 milliárd köbmétert küldött Európába, míg 1973-ben, a gázszállítások hajnalán ez a mennyiség még csak 6,8 milliárd köbméter volt. Miután Ukrajna nem hosszabbította meg az idei év elején lejáró ötéves tranzitszerződést az egyetlen vezetékes útvonal a tenger alatti Török Áramlat maradt, melyen keresztül Törökországon kívül Magyaroroszág, Szlovákia és Szerbia vásárol orosz gázt.

Decemberben a Török Áramlaton Európába tartó szállítások 12,9 százalékkal haladták meg a tavalyit, és 3 százalékkal a novemberi szállításokat is felülmúlták. Az év egészében pedig 7 százalékkal nőttek a szállítások a vezetéken, a tavalyi 16,8 milliárd köbméter után. Ugyanakkor

a teljes Európába tartó export tavaly még 32 milliárd köbmétert tett ki, aminél az idei 18 milliárd köbméter 44 százalékkal kevesebb.

Törökországba idén mintegy 20 milliárd köbméter orosz gáz érkezett vezetéken.

Ez azonban nem jelenti teljesen az orosz függőség felszámolását, hiszen a földgáz cseppfolyósított formájából még mindig Oroszország a kontinens második legnagyobb ellátója az Egyesült Államok után.