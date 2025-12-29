Deviza
EUR/HUF387,3 0% USD/HUF328,95 0% GBP/HUF443,66 -0,09% CHF/HUF417,01 +0,04% PLN/HUF91,84 -0,04% RON/HUF76,11 -0,02% CZK/HUF15,99 +0,16% EUR/HUF387,3 0% USD/HUF328,95 0% GBP/HUF443,66 -0,09% CHF/HUF417,01 +0,04% PLN/HUF91,84 -0,04% RON/HUF76,11 -0,02% CZK/HUF15,99 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határidő
NAV
adó
vállalkozás

Lejár a végső határidő: figyelmeztetést adott ki a katáról és az alanyi mentességről a NAV – december 31. az utolsó dátum

Szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható. Több adóügyi határidő jár le.
VG
2025.12.29, 07:40
Frissítve: 2025.12.29, 08:09

December 31-én több, a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le.  Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Lejár a végső határidő: figyelmeztetést adott ki a katáról és az alanyi mentességről a NAV / Fotó: Székelyhidi Balázs / MTI

A speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret, az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő.  

Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak. 

Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások. Az alanyi adómentes vállalkozásnak – fő szabály szerint – nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania. 

Megduplázódik a kisvállalati adó (kiva) belépési határa, emiatt még többen választhatják. Kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2026-os évben így adózhatnak. 

Aki január 1-jén vagy utána jelzi a katára, illetve a kivára váltást, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön – azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő – bevallást is el kell készítenie. 

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait. A nem katás egyéni vállalkozók ráérnek, ők 2026. május 20-ig az szja-bevallásukban jelezhetik a váltást. 

Az adózással kapcsolatos év végi teendőkről, valamint a 2026-tól hatályos magánszemélyeket, családokat és vállalkozásokat érintő változásokról, továbbá az ügyfélszolgálat ünnepi nyitvatartásáról bővebb információ a hivatal honlapján, a „Felkészülés 2026-ra” menüpont alatt olvasható.

Jelentős változások lesznek a jövő évtől: nő a családoknak járó adókedvezmények összege, a családi kedvezmény 2026 januárjától megduplázódik a 2025 eleji szinthez képest, gyermekenként havi több tízezer forinttal marad több a családoknál. Januártól nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, 

  • életbe lép a harminc év alatti anyák teljes szja-mentessége, 
  • és a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe.
     
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu