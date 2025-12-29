Fizetős parkolás Budapesten: hideg zuhany érheti hétfőn, aki autóval közlekedik, indul az ünnepi pénzbeszedés – Karácsony Gergelyék megmagyarázták
Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – ezt közölte a Fővárosi Önkormányzat még december elején.
Parkolás: újabb bőrt húz le Karácsony Gergely az autósokról
A főváros a döntését azzal indokolta, hogy sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mivel a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Emiatt változtattak a szabályozáson.
A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás
– magyarázta a döntés hátterét az önkormányzat.
A két ünnep között idén három munkanap lesz:
- december 29. hétfő,
- december 30. kedd és
- december 31. szerda.
Valójában pénzbehajtás a főváros részéről
Nem mindenki hiszi el azonban a Fővárosi Önkormányzat magyarázatát. Szentkirályi Alexandra szerint valójában semmi sem indokolja a döntést. „A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés” – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden.
Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy ők azt kérték, legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel szeretteit Budapesten.
A frakcióvezető hozzátette, hogy a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.
Budapest 2026-os költségvetése
December közepén, majdnem az utolsó pillanatban, de sikerült elfogadnia a fővárosi önkormányzat jövő évi költségvetését a Fővárosi Közgyűlésnek: a 2026-s büdzsében a bevételi és kiadási főösszeget
532 milliárd 498 millió 797 ezer forintban határozta meg.
A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte költségvetési javaslatot 22 igennel, 9 nem szavazat ellenében fogadta el a testület. Az előterjesztést a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták, Böröcz László (Fidesz-KDNP), I. kerületi polgármester és Kovács Gergely (MKKP), XII. kerületi polgármester nem volt jelen a szavazáskor.
A rendelet az önkormányzat költségvetési
- bevételét 520 milliárd 498 millió 797 ezer forintban,
- kiadásait 523 milliárd 777 millió 89 ezer forintban állapítja meg.
- Az így keletkező 3 milliárd 278 millió 291 ezer forintos hiányt az előző évek maradványának igénybevételével finanszírozzák, a hiteltörlesztési kiadásokra 6 milliárd 94 millió 36 ezer forintot fordítanak.
A javaslatban, amely „az új esély költségvetésének” nevezi a jövő évi büdzsét, úgy fogalmaztak: a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja.
A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését. Ennek ellenére nincsen más lehetőség, mint hinni abban, hogy a 2026. év új esélyt hordoz magában – olvasható a 2026-os költségvetés rendeletében.