Fizetős parkolás Budapesten: hideg zuhany érheti hétfőn, aki autóval közlekedik, indul az ünnepi pénzbeszedés – Karácsony Gergelyék megmagyarázták

Kellemetlen meglepetés érhet sokakat Budapesten a hét első napján, ugyanis a korábbiakkal ellentétben az idei évtől a két ünnep között is fizetős lesz a parkolás a fővárosban.
Járdi Roland
2025.12.29, 06:40
Frissítve: 2025.12.29, 08:23

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – ezt közölte a Fővárosi Önkormányzat még december elején.

NBB_20160603_5064 parkolás, parkoló, parkolójegy, fizetős parkoló, fizető parkoló
Hidegzuhany érheti hétfőn a budapestieket: újabb bőrt húz le Karácsony Gergely az autósokról / Fotó: Nagy Béla

Parkolás: újabb bőrt húz le Karácsony Gergely az autósokról

A főváros a döntését azzal indokolta, hogy sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mivel a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Emiatt változtattak a szabályozáson.

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás

– magyarázta a döntés hátterét az önkormányzat. 

A két ünnep között idén három munkanap lesz:

  • december 29. hétfő,
  • december 30. kedd és
  • december 31. szerda.

Valójában pénzbehajtás a főváros részéről

Nem mindenki hiszi el azonban a Fővárosi Önkormányzat magyarázatát. Szentkirályi Alexandra szerint valójában semmi sem indokolja a döntést. „A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés” – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy ők azt kérték, legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel szeretteit Budapesten.

A frakcióvezető hozzátette, hogy a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.

Budapest 2026-os költségvetése

December közepén, majdnem az utolsó pillanatban, de sikerült elfogadnia a fővárosi önkormányzat jövő évi költségvetését a Fővárosi Közgyűlésnek: a 2026-s büdzsében a bevételi és kiadási főösszeget

532 milliárd 498 millió 797 ezer forintban határozta meg.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte költségvetési javaslatot 22 igennel, 9 nem szavazat ellenében fogadta el a testület. Az előterjesztést a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták, Böröcz László (Fidesz-KDNP), I. kerületi polgármester és Kovács Gergely (MKKP), XII. kerületi polgármester nem volt jelen a szavazáskor.

A rendelet az önkormányzat költségvetési

  • bevételét 520 milliárd 498 millió 797 ezer forintban,
  • kiadásait 523 milliárd 777 millió 89 ezer forintban állapítja meg.
  • Az így keletkező 3 milliárd 278 millió 291 ezer forintos hiányt az előző évek maradványának igénybevételével finanszírozzák, a hiteltörlesztési kiadásokra 6 milliárd 94 millió 36 ezer forintot fordítanak.

A javaslatban, amely „az új esély költségvetésének” nevezi a jövő évi büdzsét, úgy fogalmaztak: a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja.

A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését. Ennek ellenére nincsen más lehetőség, mint hinni abban, hogy a 2026. év új esélyt hordoz magában – olvasható a 2026-os költségvetés rendeletében.

