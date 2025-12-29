Mi várhat a világgazdaságra 2026-ban?

Az ING vezető nemzetközi közgazdásza, James Knightley még december elején egy jól átgondolt írásban összegyűjtötte a legfontosabb témákat (10 Risks That Could Reshape the Global Economy in 2026, ING Economic and Financial Analysis). Íme tehát tíz kockázat, illetve eshetőség, amely formálhatja a világgazdaságot 2026-ban.

1. Kipukkan az AI-lufi

Az amerikai technológiai vállalatok nem tudják érdemben, hatékonyan monetizálni a mesterséges intelligenciát, megkérdőjelezve a hardverbe, szoftverbe és a kapcsolódó iparágakba öntött óriási beruházások logikáját. A technológiai részvények összeomlanak, amit leginkább az amerikai felső 20 százalék érez meg, hiszen ők birtokolják a belföldi részvényvagyon jelentős részét. A háztartások pénzügyi vagyonának csökkenése visszafogja a fogyasztást 2026-ban, amely éppen az alsó 60 százalék gyengélkedése mellett már eddig is nehezen tartotta a lépést.

Az AI-beruházások hirtelen visszaesése megtépázná az építőipart és a beruházási aktivitást is, amely 2025-ben hozzávetőleg 1 százalékponttal járulhatott hozzá az amerikai növekedéshez (bár kevesebbel, ha az importált eszközöket levonjuk). Ez már elegendő lehet ahhoz, hogy erőteljesen megüsse az amerikai munkaerőpiacot.

Hatás: az USA recesszióba fordulhat, a Fed agresszívebben vághat kamatot, Európa viszont kevésbé lenne érintett.

2. A kongresszus „vámvisszatérítést” hagy jóvá a félidős választások előtt

A fiskális politika lehet 2026 egyik jelentős felfelé mutató kockázata a növekedésre és az inflációra. Trump elnök 2000 dolláros, úgynevezett vámvisszatérítési csekkek („tariff rebate checks”) kiosztására ösztönzi a kongresszust 150 millió amerikainak, ami felidézi a Covid-érás élénkítőcsomagok inflációt pörgető hatását. Bár a matek nem teljesen stimmel – és a vámok már így is alátámasztották az „Egy Nagy Gyönyörű Törvény” („One Big Beautiful Bill”) szükségességét –, a politikai nyomás novemberre felerősödhet.

Ez átmenetileg enyhítené az infláció súlya alatt küszködő alsó 60 százalék helyzetét, bár mivel jelentős részét várhatóan adósságtörlesztésre fordítanák, így a növekedésre gyakorolt hatás jóval visszafogottabb lenne, mint 2020–21-ben.