Elindult az óriáshajó Európába, tele van kínai elektromos autókkal: nem tudja megvámolni Brüsszel, kicselezték az uniós büntetést

A Changan bejelentette, hogy útjára indította a thaiföldi üzemében szerelt Deepal S05 elektromos autók legelső szállítmányát Európa felé. A cég közlése szerint az első körben mintegy 500 autót exportáltak.

Elindult Európába a Changan legelső elektromosautó-szállítmánya / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Thaiföld gyártási és logisztikai központként szolgál, miközben lehetőséget ad az Európai Unió által a Kínában gyártott villanyautókra kivetett büntetővámok megkerülésére – olvasható a Villanyautósok cikkében. A Changan a második kínai cégcsoport, mely innen indított szállítmányt Európába: a BYD augusztus óta már több mint 900, Thaiföldön gyártott Dolphin modellt szállított Európába, többek között az Egyesült Királyságba, Németországba és Belgiumba.

A Changan rayongi gyárának építése 2023 novemberében kezdődött, a beruházás értéke mintegy tízmilliárd baht (körülbelül 100 milliárd forint) volt. Az üzem jelenleg évi százezer autó gyártására képes, ezt a kapacitást 2027-re kétszázezer darabra bővítenék. A létesítményben a Changan, a Deepal és az Avatr márkák modelljei készülnek majd, bal és jobb kormányos kivitelben egyaránt.

A most exportált Deepal S05 a Changan új energiás almárkájának kompakt SUV-ja, amely Kínában tisztán elektromos (BEV) és hatótávnövelős (EREV) változatban is elérhető, de Európába csak az előbbit szállítják. Németországban 38 900 euróról (15,05 millió forint) indul a modell ára, ezért hátsókerék-hajtást, 200 kilowatt teljesítményt, 290 newton nyomatékot, 485 kilométer WLTP-hatótávot, 68,8 kilowattórás LFP-akkut, 11 kilowattos AC-töltést és 23 perces DC-gyorstöltést (10-80 százalék SoC) kap a vásárló.

A legerősebb változat 200 + 120 kilowattot, összkerékhajtást és 445 kilométer hatótávot kínál 44 990 eurós (több mint 17,4 millió forint) alapáron.

A Changan hosszabb távon európai gyártásban is gondolkodik, de a pontos tervek egyelőre nem ismertek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Kína és az Európai Unió újrakezdte a tárgyalásokat a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a jövő héten is folytatódnak majd.

Az EU 2024 októberében hagyta jóvá a kínai elektromos autókra (EV) kivetett vámokat, amelyeknek a maximális mértéke elérheti a 45,3 százalékot, miután az Európai Bizottság egy évvel korábban indított vizsgálata megállapította, hogy a pekingi kormány tisztességtelen állami támogatást nyújt a gyártóknak, amelyek így olcsó termékekkel áraszthatják el az európai piacot.