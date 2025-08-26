Leáll a légi közlekedés a magyarok egyik kedvenc turistaországában: garantáltak a járattörlések és a késések – erre kell készülni

A Görög Légi Forgalmi Irányítók Szövetsége bejelentette, hogy csütörtökön négyórás munkabeszüntetéssel, 9:30-tól 13:30-ig részt vesz az országos sztrájkban.
A bejelentés szerint Görögországban a munkabeszüntetés alatt csak az athéni FIR átrepüléseit, a kormányzati járatokat, a görög légierő misszióit, valamint a sürgősségi vagy humanitárius járatokat szolgálják ki – írja az Ekathimerini.com.
A görög köztisztviselők szakszervezete, az ADEDY csütörtökön országos 24 órás sztrájkot tart, amelyet az új fegyelmitörvény-javaslattal szembeni ellenállás váltott ki.
Az Air Canada légiutas-kísérői szombat óta nem vették fel a munkát, ami miatt több száz járatot kellett törölni. Az Air Canada végül sikeresen megállapodott a szakszervezettel, gépei hamarosan újra repülhetnek. „A sztrájk véget ért. Ideiglenes megállapodást kötöttünk, amelyet hamarosan közzéteszünk” – számolt be róla hivatalos honlapján helyi idő szerint kedden reggel a szakszervezet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.