Leáll a légi közlekedés a magyarok egyik kedvenc turistaországában: garantáltak a járattörlések és a késések – erre kell készülni

A Görög Légi Forgalmi Irányítók Szövetsége bejelentette, hogy csütörtökön négyórás munkabeszüntetéssel, 9:30-tól 13:30-ig részt vesz az országos sztrájkban.

Sztrájkba lépek a görög légi irányítók is / Fotó: Shutterstock

A bejelentés szerint Görögországban a munkabeszüntetés alatt csak az athéni FIR átrepüléseit, a kormányzati járatokat, a görög légierő misszióit, valamint a sürgősségi vagy humanitárius járatokat szolgálják ki – írja az Ekathimerini.com.

A görög köztisztviselők szakszervezete, az ADEDY csütörtökön országos 24 órás sztrájkot tart, amelyet az új fegyelmitörvény-javaslattal szembeni ellenállás váltott ki.

Az utaskísérők sztrájkja véget ért

Az Air Canada légiutas-kísérői szombat óta nem vették fel a munkát, ami miatt több száz járatot kellett törölni. Az Air Canada végül sikeresen megállapodott a szakszervezettel, gépei hamarosan újra repülhetnek. „A sztrájk véget ért. Ideiglenes megállapodást kötöttünk, amelyet hamarosan közzéteszünk” – számolt be róla hivatalos honlapján helyi idő szerint kedden reggel a szakszervezet.