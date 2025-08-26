Deviza
EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF422.65 -0.38% PLN/HUF93.07 -0.21% RON/HUF78.41 -0.28% CZK/HUF16.15 -0.18%
BUX105,310.94 +0.46% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,245.55 -0.2% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,183.42 -0.27%
sztrájk
görögország
repülés

Leáll a légi közlekedés a magyarok egyik kedvenc turistaországában: garantáltak a járattörlések és a késések – erre kell készülni

Négyórás munkabeszüntetést tartanak a légi forgalmi irányítók csütörtökön.
Andor Attila
2025.08.26, 12:49
Frissítve: 2025.08.26, 14:33

A Görög Légi Forgalmi Irányítók Szövetsége bejelentette, hogy csütörtökön négyórás munkabeszüntetéssel, 9:30-tól 13:30-ig részt vesz az országos sztrájkban.

sztrájk
Sztrájkba lépek a görög légi irányítók is / Fotó: Shutterstock

A bejelentés szerint Görögországban a munkabeszüntetés alatt csak az athéni FIR átrepüléseit, a kormányzati járatokat, a görög légierő misszióit, valamint a sürgősségi vagy humanitárius járatokat szolgálják ki – írja az Ekathimerini.com.

A görög köztisztviselők szakszervezete, az ADEDY csütörtökön országos 24 órás sztrájkot tart, amelyet az új fegyelmitörvény-javaslattal szembeni ellenállás váltott ki.

 

Az utaskísérők sztrájkja véget ért

Az Air Canada légiutas-kísérői szombat óta nem vették fel a munkát, ami miatt több száz járatot kellett törölni. Az Air Canada végül sikeresen megállapodott a szakszervezettel, gépei hamarosan újra repülhetnek. „A sztrájk véget ért. Ideiglenes megállapodást kötöttünk, amelyet hamarosan közzéteszünk” – számolt be róla hivatalos honlapján helyi idő szerint kedden reggel a szakszervezet.

