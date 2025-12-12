Deviza
vasút
Hegyi Zsolt
közlekedés
Ausztria

Ausztria lenyűgözte a világot: 27 évig építette, de ma olyan vasúti fejlesztést adott át, aminek alig akad párja, a MÁV-vezér személyesen nézte meg – videó

A világ egyik leghosszabb vasúti alagútját is magában foglaló vasútvonal készült el Ausztriában. A 33 kilométeres Koralm-alagút 41 percre rövidíti le a két város közti menetidőt, amely vonattal eddig három, busszal pedig két óra volt.
VG/MTI
2025.12.12, 19:53
Frissítve: 2025.12.12, 20:00

A világ egyik leghosszabb, a Koralpe-hegy alatt futó vasúti alagútját magában foglaló új vasútvonalat avattak fel pénteken Ausztriában két tartományi székhely, a stájerországi Graz és a karintiai Klagenfurt között.

THEME PICTURE - Koralmbahn railway Ausztria lenyűgözte a világot: 27 évig építette, de ma olyan vasúti fejlesztést adott át, aminek alig akad párja
A Koralmbahn látványterve / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A 33 kilométeres Koralm-alagút 41 percre rövidíti le a két város közti menetidőt, amely vonattal eddig három, busszal pedig két óra volt – közölte az ÖBB osztrák vasúttársaság. A 130 kilométeres Koralm-vasút javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.

A balti- és az adriai-tengeri kikötőket összekötő észak–déli közlekedési folyosó részét képező pályaszakaszon összesen 50 kilométernyi utat tesznek meg alagútban a szerelvények, és több mint 100 hídon haladnak át. A leggyorsabb járatok az óránkénti 250 kilométeres sebességet is elérik az új pályaszakaszon.

 

Az 5,9 milliárd eurós beruházásból 600 millió eurót az Európai Unió fedezett. Az EU-nak a pénteki grazi avatóünnepségen jelen lévő illetékese azt mondta, hogy a Koralm-vasút „az évszázad projektje, nemcsak Ausztria, hanem Európa számára is”.

A Koralm-vasút haszna teljes egészében akkor érvényesül, amikor elkészülnek a projekthez kapcsolódó más, már folyamatban lévő nagyberuházások is, köztük a Grazot Béccsel összekötő Semmering-alagút – közölte az ÖBB.

Az ünnepségen részt vett több magas rangú politikus, így Alexander Van der Bellen szövetségi elnök és Christian Stocker kancellár is, míg Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az ÖBB meghívására érkezett Klagenfurtba. A cégvezér szerint a Koralm-vasút Magyarországnak is különösen előnyös, hiszen jóval versenyképesebbé teszi a dél-ausztriai régiók – például Karintia vagy Stájerország – megközelítését Budapestről vagy más magyar városokból.

A rövidebb utazási idők és a sűrűbb járatok vonzóbbá teszik a turizmust, az üzleti utakat és a határ menti ingázást egyaránt. A nemzetközi jegyek már elérhetők a MÁV online felületén, a jegy.mav.hu oldalon is, megkönnyítve a magyar utazók tervezését.

Péntektől nagy változás lép életbe a MÁV-nál, előre szólt a vezérigazgató: óriási kedvezménnyel lehet jegyet venni

Péntektől minden utas 15 százalék kedvezményt kap a MÁVPlusz alkalmazáson keresztül vásárolt jegyekre. Eközben a MÁV csoport 35 állomást újít fel, köztük a Budapest egyik ikonikus kirándulóhelyén található Gyermekvasút Szépjuhászné állomását.

